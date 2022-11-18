У ЦСКА есть несколько предложений по трансферу Адольфо Гайча

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вчера, 23:06

Нападающий может покинуть ЦСКА в ближайшее время.

«Армейцы» получили несколько предложений о переходе аргентинца. Московский клуб определится с будущим форварда после матчей Кубка России против «Урала» (22 ноября) и «Сочи» (26 ноября).