У ЦСКА есть несколько предложений по трансферу Адольфо Гайча

Нападающий Адольфо Гайч может покинуть ЦСКА в ближайшее время.
«Армейцы» получили несколько предложений о переходе аргентинца. Московский клуб определится с будущим форварда после матчей Кубка России против «Урала» (22 ноября) и «Сочи» (26 ноября).
По данным СМИ, в аренде Гайча заинтересована аргентинская команда «Индепендьенте».
Страшно сказать, но Гайич как будто преобразился, странно что ему предпочитают Заболотного
Страшно сказать, но Гайич как будто преобразился, странно что ему предпочитают Заболотного