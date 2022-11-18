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У ЦСКА есть несколько предложений по трансферу Адольфо Гайча

вчера, 23:06

Нападающий Адольфо Гайч может покинуть ЦСКА в ближайшее время.

«Армейцы» получили несколько предложений о переходе аргентинца. Московский клуб определится с будущим форварда после матчей Кубка России против «Урала» (22 ноября) и «Сочи» (26 ноября).

По данным СМИ, в аренде Гайча заинтересована аргентинская команда «Индепендьенте».

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 10:56
А по мне, так что Адольфо, что Антоха -- одного поля ягодки, даже первый предпочтительней ( молод, можно подучить ). Может на родине заиграет. Отдать в аренду.
112910415
112910415
сегодня в 10:15
а не удастся Антона вместо него подсунуть ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:51, ред.
В Монголии вообще небольшая разница в классе команд...
При выборе между "Хоромхоном" и "Улан Батором" - лучше выбирать столичный клуб....там вай-фай...есть...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:00
Надо определить Гайча и не только его.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:41
Тут не продешевить бы. Хотя и так ясно, что сработали в убыток.
протон
протон
сегодня в 03:52
Отдать Адольфа но оставить Заболотного будет глупо.
протон
протон
сегодня в 01:35
Ещё год назад я бы сказал: Отдавать без раздумий! А сейчас, надо сильно подумать. Заболотный вообще ни о чём, как и Яковлев. Остаться с одним Федей? Да и, как мне кажется, Гайч адаптировался и добавил. Времени бы ему на поле побольше. Непонятно мне упорство с которым Федотов всё время выпускает Заболотного.
Страшно сказать, но Гайич как будто преобразился, странно что ему предпочитают Заболотного
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:47
А по Заболотному предложений нет??? А жаль.
Naherger
Naherger
сегодня в 00:29
Да избавьтесь сначала от заболотного! Дайте поиграть аргентинцу.
makkie
makkie
вчера в 23:24
Надо же, Гайч еще кому-то интересен )))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:23
Срочно!!!! Пока не передумали.
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