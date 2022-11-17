Агент Щенникова: «Георгий не будет плакаться или психовать»

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА , рассказал о планах своего клиента.

Когда будем говорить с руководством ЦСКА о будущем? Ближе к лету, как я понимаю. Ближе к окончанию чемпионата появится понимание. С руководством у нас отличные отношения.

Всегда играет сильнейший. Он нормально воспринимает ту ротацию, которая есть на текущий момент. Георгий спокойно относится к конкуренции, не опускает руки. Никаких обид, никаких вопросов нет.

Он не такой человек, который будет плакаться или психовать. Щенников будет продолжать выполнять свою работу. После сборов будет понимание. У него же не было возможности полноценно пройти летние сборы в связи с травмой. А уже после сборов главный тренер будет решать.