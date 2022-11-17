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Агент Щенникова: «Георгий не будет плакаться или психовать»

вчера, 11:18

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал о планах своего клиента.

Когда будем говорить с руководством ЦСКА о будущем? Ближе к лету, как я понимаю. Ближе к окончанию чемпионата появится понимание. С руководством у нас отличные отношения.

Всегда играет сильнейший. Он нормально воспринимает ту ротацию, которая есть на текущий момент. Георгий спокойно относится к конкуренции, не опускает руки. Никаких обид, никаких вопросов нет.

Он не такой человек, который будет плакаться или психовать. Щенников будет продолжать выполнять свою работу. После сборов будет понимание. У него же не было возможности полноценно пройти летние сборы в связи с травмой. А уже после сборов главный тренер будет решать.

Выходят ли на нас какие-то клубы? Если эти клубы и есть, они нам абсолютно неинтересны, потому что приоритет — остаться в ЦСКА.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:53
Старается - это факт, вот только отдачи минимум. А когда он в штрафную прибегает - это просто камень под ногами : ни ударить толком не может, подстроится под мяч - проблема , паса нет, дриблинга ноль, игрок ниже среднего. Мне вообще непонятно , чем он так комментаторам нравится.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 14:29
Согласен с оценкой Георгия, а вот на счёт Бахи нет. Парень пашет на все 100 куда бы ВВФ его не поставил бы.
Будь здрав Алексей, удачи.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:17
Жора - это старожил команды, лучше от Зайнутдинова избавиться, а Жора должен закончить в ЦСКА.
Сп62
Сп62 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 12:52
Смотря где.
Boricku
Boricku
вчера в 11:42
Белочка
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:27
Жора вообще не играет,надо ли его держать в клубе!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:21
еще может поиграть и неплохо.
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