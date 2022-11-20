Игнатьев: «На ЧМ-2022 буду болеть за Аргентину»

Экс-наставник сборной России рассказал о том, кого будет поддерживать на чемпионате мира в Катаре.

Чемпионат мира, конечно, буду смотреть. Фавориты для меня — Бразилия, Аргентина, Франция и Германия, может, ещё Англия проявит себя. Вот эти пять команд в обязательном порядке будут доминировать. Конечно, может, будут какие‑нибудь сюрпризы, но в конечном итоге пять команд, которые я назвал, добьются высот. Команды, у которых играют большие звёзды, и только они решают большие задачи и дают результат.

За кого буду болеть на турнире? Я болею за Аргентину. Мне очень нравится Месси как личность, человек и, главное, как футболист.