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Игнатьев: «На ЧМ-2022 буду болеть за Аргентину»

вчера, 20:18

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев рассказал о том, кого будет поддерживать на чемпионате мира в Катаре.

Чемпионат мира, конечно, буду смотреть. Фавориты для меня — Бразилия, Аргентина, Франция и Германия, может, ещё Англия проявит себя. Вот эти пять команд в обязательном порядке будут доминировать. Конечно, может, будут какие‑нибудь сюрпризы, но в конечном итоге пять команд, которые я назвал, добьются высот. Команды, у которых играют большие звёзды, и только они решают большие задачи и дают результат.

За кого буду болеть на турнире? Я болею за Аргентину. Мне очень нравится Месси как личность, человек и, главное, как футболист.

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zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:38
Ну,о чем сейчас гадать,предположительно да,эта пятерка должна проходить ,в 1/2ю чм,вот например на евро 2004г ,кто бы подумал,что греки станут чемп.европы?!!! Возможно и здесь будут сюрпризы!!!
uv73vsfzvzdf
uv73vsfzvzdf
вчера в 20:26
Многие болеют за Месси, очень ему нужен успех
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