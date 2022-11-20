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Баринов: «На месте болельщиков я отреагировал бы обычно на игру сборной»

вчера, 17:56
УзбекистанЛоготип футбольный клуб Узбекистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов после товарищеской встречи с Узбекистаном (0:0) рассказал о том, как бы отреагировал на игру национальной команды на месте болельщиков.

Как реагировать болельщикам? Я отреагировал бы обычно. Понятно, что мы бежим сломя голову. Так как это товарищеские матчи. Впереди надо забивать, конечно. Соболев сегодня раза 3-4 мог забить. Здесь не забивает, а в «Спартаке» забивает.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 22:02
Поправили.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:29
Соболев - 3-4 раза ? Где он столько насчитал ? Ни одного ! Немедленно в школу, в первый класс.
А вообще, я бы на месте капитана не оправдывался, а засунул, как страус, голову в песок и промолчал. Промолчал от стыда за такую игру.
Союзник противников
Союзник противников ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:38
Время вспять? К 2030,или никогда в твоём варианте???
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:37
Опять наехал на партнёров,как и в команде...Самого в РПЛ можно в каждом втором матче удалять.Даже не знаю,это достоинство,или подстава???.Все вы,как говорил Дзюба-ОВНО равновеликое.
makkie
makkie
вчера в 19:08
Соболев сегодня раза 3-4 мог забить. Здесь не забивает, а в «Спартаке» забивает.
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А ты не офигел ли, Димочка?
Сам чуть пенальти не привёз сегодня, а еще кого-то обвинять умудряется. Хотя Баринов и партнёров по Локо в безволии обвиняет, и молодёжь прикладывает, и тренеров. Все вокруг виноваты, один Баринов д'Артаньян. Тьфу!
Сп62
Сп62
вчера в 18:56
Дмитрий прав. Это очередная проба. К 1930 году форму наберём. А раньше нам и не надо.
Nottrow
Nottrow
вчера в 18:49
Баринову на свое место нужно вернуться.
k4fghyxg9fhc
k4fghyxg9fhc ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 18:23
В итоге ноль- ноль!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:04
Динамо Махачкала с Волгарём уже сыграли,а у вас ещё не начинали!
ДСА
ДСА
вчера в 18:01
В атаке полный ноль, в обороне терпимо.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:01
Вы играете для многих и для участников СВО в том числе.
Они там, чтобы вы играли и, чтобы над вами было мирное небо. Миллионеры эгоисты.
Гость
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