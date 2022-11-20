Баринов: «На месте болельщиков я отреагировал бы обычно на игру сборной»

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов после товарищеской встречи с Узбекистаном (0:0) рассказал о том, как бы отреагировал на игру национальной команды на месте болельщиков.
Как реагировать болельщикам? Я отреагировал бы обычно. Понятно, что мы бежим сломя голову. Так как это товарищеские матчи. Впереди надо забивать, конечно. Соболев сегодня раза 3-4 мог забить. Здесь не забивает, а в «Спартаке» забивает.
А вообще, я бы на месте капитана не оправдывался, а засунул, как страус, голову в песок и промолчал. Промолчал от стыда за такую игру.
А вообще, я бы на месте капитана не оправдывался, а засунул, как страус, голову в песок и промолчал. Промолчал от стыда за такую игру.
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А ты не офигел ли, Димочка?
Сам чуть пенальти не привёз сегодня, а еще кого-то обвинять умудряется. Хотя Баринов и партнёров по Локо в безволии обвиняет, и молодёжь прикладывает, и тренеров. Все вокруг виноваты, один Баринов д'Артаньян. Тьфу!
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А ты не офигел ли, Димочка?
Сам чуть пенальти не привёз сегодня, а еще кого-то обвинять умудряется. Хотя Баринов и партнёров по Локо в безволии обвиняет, и молодёжь прикладывает, и тренеров. Все вокруг виноваты, один Баринов д'Артаньян. Тьфу!
Они там, чтобы вы играли и, чтобы над вами было мирное небо. Миллионеры эгоисты.
Они там, чтобы вы играли и, чтобы над вами было мирное небо. Миллионеры эгоисты.