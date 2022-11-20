Баринов: «На месте болельщиков я отреагировал бы обычно на игру сборной»

Полузащитник сборной России после товарищеской встречи с Узбекистаном (0:0) рассказал о том, как бы отреагировал на игру национальной команды на месте болельщиков.

Как реагировать болельщикам? Я отреагировал бы обычно. Понятно, что мы бежим сломя голову. Так как это товарищеские матчи. Впереди надо забивать, конечно. Соболев сегодня раза 3-4 мог забить. Здесь не забивает, а в «Спартаке» забивает.