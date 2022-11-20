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Карпин: «В конце второго тайма мы играли неплохо, гол назревал»

вчера, 17:44
УзбекистанЛоготип футбольный клуб Узбекистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче с Узбекистаном (0:0).

Впечатления… Первый тайм больше приглядывались друг к другу две команды. Мы боялись пропустить быструю атаку, чем хорошо пользуется сборная Узбекистана. Уделяли внимание тому, чтобы не потерять мяч, особенно в центре поля. Того же Шомуродова могли и не догнать. Во втором тайме после 80 какой‑то минуты было неплохо, гол назревал, у наших ворот практически ничего не было за исключением момента после штрафного. Играли против хорошей команды.

Какие выводы можно сделать о молодом Пиняеве? Выводов о Пиняеве делать не надо. Не сказать, что хорошо вышел.

Как мне уровень среднеазиатских сборных? Что касается уровня… он разный. Мне кажется, тот же Кипр — такого же уровня, что и команда Таджикистана. Мне кажется, уровень Узбекистана может равняться уровню команд Словении и Словакии. В европейском отборе чемпионата мира Узбекистан бы точно не был мальчиком для битья.

Была ли установка играть с Шомуродовым персонально? Персональной установки не было. Он появлялся в зоне Джикии — с ним играл Джикия, в зоне Баринова — с ним играл Баринов.

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Все комментарии
Галя Каблукова
Галя Каблукова
сегодня в 00:56
Позор какой то.. Что тренер , что команда..
minai
minai
сегодня в 00:20
Может его наградить медалью "За назревающий гол" ?
Capral
Capral
вчера в 22:36, ред.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 21:24
    " Мы боялись пропустить быструю атаку ". В этой фразе - вся несостоятельность сборной и её главного тренера. О чём здесь ещё можно говорить?...
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 20:17
    ВАлера,требуй добавки ещё пару таймов,для реализации твоих планов! А не попадают наземь все твои немощные???
    monah-10
    monah-10 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 20:01, ред.
    Н. Зеландия это Океания, а не КОНКАКАФ, да и Австралия это АФК.
    прохожий.
    прохожий.
    вчера в 19:36
    Гражданин Карпин,гол должен был назревать ,исходя из получаемых игроками бабла по контрактам,уже на второй минуте.Странно,что в сборной России 3-4 игрока получают больше чем вся узбекская команда и при этом все только назревало.
    Пирамида
    Пирамида
    вчера в 19:27
    Наоборот, казахский арбитр должен был ставить пенальти на 90-й минуте...
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 18:58
    "гол назревал" - это теперь будет неплохой результат для сборной, как сказать "хорошо сыграли"
    Boricku
    Boricku
    вчера в 18:47
    Воля Карпов неплохо подготовил команду, но не космос конечно, ведь мы тогда по ходу обыграли и С_Аравию и Египет, натом мундиале. Воля Карпов там латераллем отбегал, тоже красава, забивака !
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 18:37
    На 92-ой мин могли получить пенку в свои ворота. Судья по-моему пожалел нашу сборную.
    Занести в актив себе может сб. Узбекистана, в этом матче.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 18:28
    Гол назревал и гол забили разные понятия.
    drug01
    drug01
    вчера в 18:21
    Если бы играли ещё два тайма, то забили
    youtomee
    youtomee
    вчера в 17:57
    Если вы не можете нанести ни одного удара в створ сборной Узбекистана, то лучше просто заткнуться и ничего не говорить. Все остальное будет выглядеть смешно.
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 17:54
    Гол назревал. Ещё два-три матча - и гол созреет.
    протон
    протон
    вчера в 17:52, ред.
    Уже вторая подряд шикарнейшая игра нашей сборной, да, ходят слухи, что мы хотим перейти в азиатскую федерацию футбола, так вот нашим руководителям надо хорошо подумать, ведь кроме Узбекистана и Таджикистана, там есть ещё Япония, Китай, Иран, а против таких монстров нам не устоять. Я бы, на месте руководителей нашей Федерации, обратил бы внимание на КОНКАФ, там Австралия, Новая Зеландия. Вот там мы бы точно входили в десятку лучших сборных, где-нибудь между Фиджи и соломоновыми островами.
    Гость
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