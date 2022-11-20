Карпин: «В конце второго тайма мы играли неплохо, гол назревал»

Главный тренер сборной России прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче с Узбекистаном (0:0).

Впечатления… Первый тайм больше приглядывались друг к другу две команды. Мы боялись пропустить быструю атаку, чем хорошо пользуется сборная Узбекистана. Уделяли внимание тому, чтобы не потерять мяч, особенно в центре поля. Того же Шомуродова могли и не догнать. Во втором тайме после 80 какой‑то минуты было неплохо, гол назревал, у наших ворот практически ничего не было за исключением момента после штрафного. Играли против хорошей команды.

Какие выводы можно сделать о молодом Пиняеве? Выводов о Пиняеве делать не надо. Не сказать, что хорошо вышел.

Как мне уровень среднеазиатских сборных? Что касается уровня… он разный. Мне кажется, тот же Кипр — такого же уровня, что и команда Таджикистана. Мне кажется, уровень Узбекистана может равняться уровню команд Словении и Словакии. В европейском отборе чемпионата мира Узбекистан бы точно не был мальчиком для битья.

Была ли установка играть с Шомуродовым персонально? Персональной установки не было. Он появлялся в зоне Джикии — с ним играл Джикия, в зоне Баринова — с ним играл Баринов.