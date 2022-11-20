Матыцин: «ЧМ-2022 привлечёт миллионы людей в Катар»

Министр спорта России Олег Матыцин выступил с речью в Москве, где посольством Катара была организована прямая трансляция церемонии открытия ЧМ-2022.
Четыре года назад Россия показала миру открытость и гостеприимство, умение проводить крупные соревнования. Наш чемпионат мира вошёл в историю мирового спорта. С момента получения права на проведение ЧМ-2022 Катаром мы были рядом с нашими друзьями, стремились максимально передать свой опыт. Это было подчёркнуто и во время телефонного разговора Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Уверен, турнир в Катаре пройдёт на самом высоком уровне гостеприимства, мы увидим колорит катарского народа, а турнир привлечёт миллионы людей в Катар. Спорт, несмотря ни на что, остаётся мощным средством для объединения народов и процветания.
и от старшей платьице,
а теперь-гуляй,страна!
И "чёрная пятница"...
и от старшей платьице,
а теперь-гуляй,страна!
И "чёрная пятница"...
У нас в начале шестидесятых день и ночь у телевизора народ сидел.Ночь-условно,конечно,ибо две программы,а ночью-когда трансляции ЧМ по футболу,или хоккею,плюс фигурное катание.Когда мои родители спасть умудрялись-сейчас не представляю,отказать не могли.
У нас в начале шестидесятых день и ночь у телевизора народ сидел.Ночь-условно,конечно,ибо две программы,а ночью-когда трансляции ЧМ по футболу,или хоккею,плюс фигурное катание.Когда мои родители спасть умудрялись-сейчас не представляю,отказать не могли.
Лучшее супер шоу !
Лучшее супер шоу !