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Матыцин: «ЧМ-2022 привлечёт миллионы людей в Катар»

вчера, 18:55

Министр спорта России Олег Матыцин выступил с речью в Москве, где посольством Катара была организована прямая трансляция церемонии открытия ЧМ-2022.

Четыре года назад Россия показала миру открытость и гостеприимство, умение проводить крупные соревнования. Наш чемпионат мира вошёл в историю мирового спорта. С момента получения права на проведение ЧМ-2022 Катаром мы были рядом с нашими друзьями, стремились максимально передать свой опыт. Это было подчёркнуто и во время телефонного разговора Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Уверен, турнир в Катаре пройдёт на самом высоком уровне гостеприимства, мы увидим колорит катарского народа, а турнир привлечёт миллионы людей в Катар. Спорт, несмотря ни на что, остаётся мощным средством для объединения народов и процветания.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:45
РАньше был адын штана
и от старшей платьице,
а теперь-гуляй,страна!
И "чёрная пятница"...
Ironigor
Ironigor ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 12:32, ред.
Ну такие моменты я тоже помню. Потому что в селе у нас тоже был телевизор с встроенным приёмником и его с окна на улицу выставляли для просмотра, вся улица собиралась. ✊️ Помню приклеивали цветную плёнку на экран, имитировали цветной телевизор 📺.
Союзник противников
Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 11:56
...и только один телевизор на всю улицу! Мне было 16.
У нас в начале шестидесятых день и ночь у телевизора народ сидел.Ночь-условно,конечно,ибо две программы,а ночью-когда трансляции ЧМ по футболу,или хоккею,плюс фигурное катание.Когда мои родители спасть умудрялись-сейчас не представляю,отказать не могли.
Ironigor
Ironigor ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 11:44
Мне тогда было два годика ! ☝️😂😂😂
Союзник противников
Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 11:30
Было такое...А у меня всё начиналось с Тофика Бахрамова,ЧМ-66,пятёрки лучших футболистов(амплуа) -Гривс-Пеле-Яшин-Эйсебио-Мацолла.Бизнес в футболе был ещё только на подходе. Так и осталось "Эверестом",невзирая на козни в борьбе за третье место(Португалия -СССР).Да и скандалы с отказом Африки играть,и переносом одного матча на другой стадион,из-за отказа хозяина стадиона отменить запланированные на этот день собачьи бега...
Ironigor
Ironigor ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 11:20
Я ещё живу прошлым, лучший чемпионат мира для меня 1982 год Испания. Финал, Италия - ФРГ ! Супер футбол ⚽️, супер звёзды мирового футбола. Настоящее зрелище.
Союзник противников
Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 10:49
Если так продолжится,то скорее бы финал.По традиции,после второго тура и так в группах начинаются "шахматные подсчёты",которые идут до полуфинала. И финал ,впрочем,часто аналогичный.
Союзник противников
Союзник противников ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 10:47
Люди низкопробного вкуса. Даже "Енисей"-"Алания"(где тоже 2-0), в меньшем по размерам манеже, был интереснее.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:46
Тебе что с этого,участник и творец позорной сдачи остатков российского спорта.Дивиденды???
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:13
Нам-то что с того?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:08
Ну всё, началось, первый матч понравился
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:07
На то он и Чемпионат мира 🌍 !
Лучшее супер шоу !
Гость
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