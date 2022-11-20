Матыцин: «ЧМ-2022 привлечёт миллионы людей в Катар»

Министр спорта России выступил с речью в Москве, где посольством Катара была организована прямая трансляция церемонии открытия ЧМ -2022.

Четыре года назад Россия показала миру открытость и гостеприимство, умение проводить крупные соревнования. Наш чемпионат мира вошёл в историю мирового спорта. С момента получения права на проведение ЧМ -2022 Катаром мы были рядом с нашими друзьями, стремились максимально передать свой опыт. Это было подчёркнуто и во время телефонного разговора Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Уверен, турнир в Катаре пройдёт на самом высоком уровне гостеприимства, мы увидим колорит катарского народа, а турнир привлечёт миллионы людей в Катар. Спорт, несмотря ни на что, остаётся мощным средством для объединения народов и процветания.