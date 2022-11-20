Шалимов: «Мне кажется, Мостовой давно сошёл с ума»

Российский тренер прокомментировал ничью национальной команды в товарищеском матче против сборной Таджикистана (0:0).

Все видели, игра была неудачная. Не знаю, в чем причина. То ли времени не было, то ли молодых вызывают, а опытных нет. В Таджикистане было искусственное поле и тоже могли быть в этом проблемы.

Не понимаю, почему Валерий Георгиевич так сказал о критике. По Мостовому все понятно. Я вообще не хочу его обсуждать. Мне кажется, он с ума сошел давно. «Царь»? Да-да, российский мне кажется, не испанский. У испанцев вообще «Король», а не «Царь». С Радимовым я общаюсь. Ну покритиковал он, но я тоже был не в восторге от игры нашей сборной в Таджикистане. Ничего страшного, игра на игру не приходится.

Давайте посмотрим игру с Узбекистаном и как будет проведена работа. Все-таки очень мало времени у сборной. Будет другой состав в матче с Узбекистаном. Думаю, этот соперник сильнее Таджикистана.