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Шалимов: «Мне кажется, Мостовой давно сошёл с ума»

вчера, 15:48
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал ничью национальной команды в товарищеском матче против сборной Таджикистана (0:0).

Все видели, игра была неудачная. Не знаю, в чем причина. То ли времени не было, то ли молодых вызывают, а опытных нет. В Таджикистане было искусственное поле и тоже могли быть в этом проблемы.

Не понимаю, почему Валерий Георгиевич так сказал о критике. По Мостовому все понятно. Я вообще не хочу его обсуждать. Мне кажется, он с ума сошел давно. «Царь»? Да-да, российский мне кажется, не испанский. У испанцев вообще «Король», а не «Царь». С Радимовым я общаюсь. Ну покритиковал он, но я тоже был не в восторге от игры нашей сборной в Таджикистане. Ничего страшного, игра на игру не приходится.

Давайте посмотрим игру с Узбекистаном и как будет проведена работа. Все-таки очень мало времени у сборной. Будет другой состав в матче с Узбекистаном. Думаю, этот соперник сильнее Таджикистана.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:04
По Мостовому вопросов нет: он просто отрабатывает заплаченные ему деньги.
протон
протон
вчера в 18:02
Матч открытия ЧМ!
Вот знаете, пришел атакующий тренер Карпин, и я при нем смотрю пятую игру сборной целиком
Стояли диким автобус дома против Словакии
Стояли диким автобусом против хорватов на выезде
Сейчас третий товарняк не стоят автобусом, но и в атаке вообще ничего не придумывают.
Зачем нужна сборная?
Я понимаю - в Душанбе были проблемы с газоном.
Но здесь-то что ?
Верните уже Стаса.
Futurista
Futurista
вчера в 16:02
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:01
Когда грызутся спартачи-
шайтан бесчинствует в ночи,
и тихо дремлет наш футбол,
за голом пропуская гол.
Сп62
Сп62 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:00
Этого царя уже не излечить.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:53
Гость
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