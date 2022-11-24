Полузащитник Дании Дилейни больше не сыграет на ЧМ из-за травмы

Пресс-служба сборной Дании сообщает, что полузащитник Томас Дилейни больше не сыграет на чемпионате мира из-за травмы, которую он получил в матче группового этапа против сборной Туниса (0:0).
Из-за травмы колена Дилейни будет отсутствовать около четырёх недель.
Для начала напомню что заработанные попаданием в блок лучших комментариев очки для ставок в таких случаях не списываются. Это является опцией для VIP пользователей, и пока что мы не планируем менять это.
Что делать по этому и делать ли что-то в принципе дело Ваше, однако считаю что на такие вещи лучше не обращать внимания или относиться спокойно, это будет наиболее хорошо для Вас и наиболее конструктивно.
Всего доброго.
Для начала напомню что заработанные попаданием в блок лучших комментариев очки для ставок в таких случаях не списываются. Это является опцией для VIP пользователей, и пока что мы не планируем менять это.
Что делать по этому и делать ли что-то в принципе дело Ваше, однако считаю что на такие вещи лучше не обращать внимания или относиться спокойно, это будет наиболее хорошо для Вас и наиболее конструктивно.
Всего доброго.