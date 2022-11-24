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Полузащитник Дании Дилейни больше не сыграет на ЧМ из-за травмы

сегодня, 00:21

Пресс-служба сборной Дании сообщает, что полузащитник Томас Дилейни больше не сыграет на чемпионате мира из-за травмы, которую он получил в матче группового этапа против сборной Туниса (0:0).

Из-за травмы колена Дилейни будет отсутствовать около четырёх недель.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:43
Значит кому-то выпадет шанс отличиться вместо него.
Gahi
Gahi
сегодня в 03:16
Остаётся пожелать футболисту здоровья и быстрого возвращения в команду. Удачи
протон
протон ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 00:44
Согласен с вами. Кстати, изначально не понимал, куда мои комментарии исчезают из лучших. Когда провел расследование, то обомлел от удивления. В курсе что баллы не списываются
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:33
Здравствуйте.

Для начала напомню что заработанные попаданием в блок лучших комментариев очки для ставок в таких случаях не списываются. Это является опцией для VIP пользователей, и пока что мы не планируем менять это.

Что делать по этому и делать ли что-то в принципе дело Ваше, однако считаю что на такие вещи лучше не обращать внимания или относиться спокойно, это будет наиболее хорошо для Вас и наиболее конструктивно.

Всего доброго.
СARNAGE
СARNAGE
сегодня в 00:31
Сплошные травмы связаны с этим мундиалем.
Гость
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