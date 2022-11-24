Полузащитник Дании Дилейни больше не сыграет на ЧМ из-за травмы

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сегодня, 00:21

Пресс-служба сборной Дании сообщает, что полузащитник больше не сыграет на чемпионате мира из-за травмы, которую он получил в матче группового этапа против сборной Туниса (0:0).

Из-за травмы колена Дилейни будет отсутствовать около четырёх недель.