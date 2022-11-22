Вратарь Саудовской Аравии нокаутировал партнёра по команде

Вратарь сборной Саудовской Аравии отправил в нокаут партнёра по команде в конце матча с Аргентиной (2:1).
Голкипер Мохаммед Аль-Оваис, пытаясь поймать мяч на выходе, ударил коленом в голову защитнику Ясиру Аш-Шахрани. Футболист упал на газон и потерял сознание, в результате его унесли на носилках.
Если честно судья весь матч был неадекватен!!
Если честно судья весь матч был неадекватен!!
Я это к тому, что делается это не для Месси или Роналду специально, таковы сейчас правила. Не стоит в этом искать какой то заговор
Я это к тому, что делается это не для Месси или Роналду специально, таковы сейчас правила. Не стоит в этом искать какой то заговор
Carl Lewis это ведь тоже ваш аккаунт.
Завязывайте с шизофренией в теге.
Carl Lewis это ведь тоже ваш аккаунт.
Завязывайте с шизофренией в теге.
Но посмотрим, как дальше по турниру пойдет. Зерно правды есть в ваших словах
Но посмотрим, как дальше по турниру пойдет. Зерно правды есть в ваших словах
Этим уже не удивишь, да и заранее предупредили, что затяжка времени не останется без внимания
Этим уже не удивишь, да и заранее предупредили, что затяжка времени не останется без внимания