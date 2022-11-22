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Вратарь Саудовской Аравии нокаутировал партнёра по команде

вчера, 15:20
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 2Логотип футбольный клуб Саудовская АравияСаудовская АравияМатч завершен

Вратарь сборной Саудовской Аравии отправил в нокаут партнёра по команде в конце матча с Аргентиной (2:1).

Голкипер Мохаммед Аль-Оваис, пытаясь поймать мяч на выходе, ударил коленом в голову защитнику Ясиру Аш-Шахрани. Футболист упал на газон и потерял сознание, в результате его унесли на носилках.

Вратарь Саудовской Аравии нокаутировал партнёра по команде

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:11
Слава Богу что все обошлось, потому что такое столкновение выглядело очень страшно. Здоровья!
Если честно судья весь матч был неадекватен!!
pomor45
pomor45 ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 20:11
И не напрасно. Сработало на все 200.
112910415
112910415
вчера в 19:28
такая бесконечная самоотдача !
valt134
valt134
вчера в 18:11
По ходу, «Бей Своих, чтоб Чужие боялись…»
valt134
valt134
вчера в 18:10
Браток, своих-то зачем калечить? Видать лавры Ибрагимовича не дают Покоя…
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:02
Парню здоровья, а вратарь показал как надо выполнять свою работу.... Конечно. получилось с издержкой.
Gelious
Gelious ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 16:40
Да, вряд ли ради этих двух станут так хитрить. Видимо, просто кривые рекомендации. Про Коллину не видел просто новость
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 16:36
Поверьте, для меня это тоже дикость. 10-15 минут добавленных минут, это конечно же жесть полная, но сегодня Коллина дал комментарии поэтому поводу, типа не удивляйтесь, это наши рекомендации.
Я это к тому, что делается это не для Месси или Роналду специально, таковы сейчас правила. Не стоит в этом искать какой то заговор
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:32
Не жалеет не своих не чужих...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:14
Пусть так, но ведь главное победа.
амурец
амурец
вчера в 15:57
Да жаль что так получилось
alexgurzan
alexgurzan ответ YGGDRASILL911 (раскрыть)
вчера в 15:52
Про сентябрь речь и не идёт, там ещё старые призы.
Carl Lewis это ведь тоже ваш аккаунт.
Завязывайте с шизофренией в теге.
Gelious
Gelious ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 15:51, ред.
Комментатор прямо и сказал заранее, что это "не то же самое, что вчера". Да и мяч почти все время в игре был. Травма, очевидно, настоящая. И игрока выносили минуты 3 что ли всего. При том, что затяжк времени никогда в полной мере не компенсируется, потому что невозможно разграничить четко, где она. Что-то пока выглядит дико в совокупности с пенальти.
Но посмотрим, как дальше по турниру пойдет. Зерно правды есть в ваших словах
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 15:46
Вчера вообще 24 минуты было добавлено)
Этим уже не удивишь, да и заранее предупредили, что затяжка времени не останется без внимания
dok66
dok66
вчера в 15:43
Несчастный случай конечно , но это как раз показывает как Саудовская Аравия была настроена на матч . Уже сейчас они на родине стали героями . Лишь бы без последствий для защитника сборной СА .
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:43
На повторе это выглядело страшно. Думаю, без сотрясения там не обойдётся. Здоровья парню!
karnager
karnager
вчера в 15:36
Жесткие, конечно, эти футболисты)) То ли дело европейцы, падающие по каждому пустяку + Бразилия)
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 15:36
А я играл в финале КП в сентябре, и до сих пор нет у меня футболки. Carl Lewis правильно говорит, в сентябре не были изменения касаемо призов.
xuq566rnwarq
xuq566rnwarq
вчера в 15:34
Вратарь был лучшим.
Gelious
Gelious
вчера в 15:34
А судья при этом все видел, но решил на ужасный дриблинг Месси (он же был?) посмотреть. Без ВАР Аргентину только так тащили бы. Хорошо, что сейчас с автоматическим определением оффсайда и линиями не выйдет судьям помогать так. Зато 14 минут добавить - это легко. Поставить липовый пенальти - это можно
fubh
fubh
вчера в 15:32
Бей своих чтобы чужие боялись
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 15:31
Это было понятно, когда был повтор эпизода.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:31
Здоровья парню но вратарь просто от бога.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 15:24
Они нокаутировали всю Аргентину))
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