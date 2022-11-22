Вратарь Саудовской Аравии нокаутировал партнёра по команде

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вчера, 15:20

Вратарь сборной Саудовской Аравии отправил в нокаут партнёра по команде в конце матча с Аргентиной (2:1).

Голкипер , пытаясь поймать мяч на выходе, ударил коленом в голову защитнику . Футболист упал на газон и потерял сознание, в результате его унесли на носилках.