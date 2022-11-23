Защитник Саудовской Аравии получил перелом челюсти и сотрясение мозга

Защитник сборной Саудовской Аравии Ясир Аш-Шахрани получил серьезную травму в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Аргентины (2:1).
Столкнувшись с вратарём своей сборной, Аш-Шахрани получил перелом челюсти, перелом лицевой кости и сотрясение мозга. Кроме того, у футболиста выбиты зубы.
Пресс-служба сборной Саудовской Аравии сообщает, что защитнику будут сделана операция. Он больше не сможет сыграть на нынешнем чемпионате мира.
Такой выход ставит по угрозу любого, кто оказывается на пути. Аналогично и нападающие, которые играют не в мяч, а просто врезаются во вратарей всем телом должны быть под угрозой прямой красной. Это позволит защитить и тех и других.
Такой выход ставит по угрозу любого, кто оказывается на пути. Аналогично и нападающие, которые играют не в мяч, а просто врезаются во вратарей всем телом должны быть под угрозой прямой красной. Это позволит защитить и тех и других.