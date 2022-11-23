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Защитник Саудовской Аравии получил перелом челюсти и сотрясение мозга

вчера, 18:43
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 2Логотип футбольный клуб Саудовская АравияСаудовская АравияМатч завершен

Защитник сборной Саудовской Аравии Ясир Аш-Шахрани получил серьезную травму в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Аргентины (2:1).

Столкнувшись с вратарём своей сборной, Аш-Шахрани получил перелом челюсти, перелом лицевой кости и сотрясение мозга. Кроме того, у футболиста выбиты зубы.

Пресс-служба сборной Саудовской Аравии сообщает, что защитнику будут сделана операция. Он больше не сможет сыграть на нынешнем чемпионате мира.

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 20:26
Вратарь не знал что делать в тот момент. Он вырубил товарища. Надо звать врачей помочь товарищу и в тоже время надо защитить пустые ворота.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:18
Очень тяжёлый и ужасный удар получил этот парень. От чистого сердца, желаю ему скорейшего выздоровления, и чтоб вернулся в футбол намного сильным, чем сейчас!!! Успехов и больших побед и Саудовской Аравии, и этому парню в карьере!!!
протон
протон
вчера в 19:48
Жуткое столкновение, боюсь представить каково было вратарю и защитнику в этот момент. Последнему безмерное уважение за то, что попытался жестом успокоить игроков и особенно вратаря. Концовка была очень напряженной для аравийцев и было важно не дать команде упасть духом.
Такой выход ставит по угрозу любого, кто оказывается на пути. Аналогично и нападающие, которые играют не в мяч, а просто врезаются во вратарей всем телом должны быть под угрозой прямой красной. Это позволит защитить и тех и других.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:01
В повторе на это было жутко смотреть! Скорейшего выздоровления!
ДСА
ДСА ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:47
Не знаю как прикрепить фото со смартфона.
karnager
karnager
вчера в 18:44
Очень жаль. Удар был жесткий… Здоровья!
Гость
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