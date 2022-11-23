Защитник Саудовской Аравии получил перелом челюсти и сотрясение мозга

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вчера, 18:43

Защитник сборной Саудовской Аравии получил серьезную травму в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Аргентины (2:1).

Столкнувшись с вратарём своей сборной, Аш-Шахрани получил перелом челюсти, перелом лицевой кости и сотрясение мозга. Кроме того, у футболиста выбиты зубы.

Пресс-служба сборной Саудовской Аравии сообщает, что защитнику будут сделана операция. Он больше не сможет сыграть на нынешнем чемпионате мира.