Бускетс перейдёт в клуб из МЛС

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вчера, 23:18

Полузащитник «Барселоны» перейдет в следующем сезоне в «Интер Майами».

Футболист является воспитанником академии «Барсы». За основную команду каталонцев он играет с 2008 года.

Ранее стало известно, что американский клуб может усилиться другим игроком, который выступал за «сине-гранатовых».