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Бускетс перейдёт в клуб из МЛС

вчера, 23:18

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс перейдет в следующем сезоне в «Интер Майами».

Футболист является воспитанником академии «Барсы». За основную команду каталонцев он играет с 2008 года.

Ранее стало известно, что американский клуб может усилиться другим игроком, который выступал за «сине-гранатовых».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:36
Давно пора.
zim289
zim289
сегодня в 01:33
Астрологи предсказали переход Бускецы в МЛС
Количество симуляций в МЛС увеличилось втрое
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:31
Хорошая банда походу собирается в Майами !
протон
протон
сегодня в 00:56
Спасибо Бускетс за все , но время пришло . Надеюсь последний сезон в составе Барселоны будет для него с кубками и закончится на хорошей ноте .
В "Интер-Майами" и вообще в MLS не пожалеют, если С.Бускетс действительно перейдёт туда. Высокого профессионального уровня, редкой стабильности и физических данных игрок.
Помню когда в 2011 году Фабрегас в Барсу перешел, мой друг, болельщик Арсенала сказал что Бускетсу теперь предстоит серьезная конкуренция за место в основе. Я тогда лишь улыбнулся..) Всего доброго лучшему разыгрывающему цоп на данный момент
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:00
После ЧМ многие ветераны окажутся в МЛС!
Гость
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