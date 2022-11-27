Бускетс перейдёт в клуб из МЛС

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс перейдет в следующем сезоне в «Интер Майами».
Футболист является воспитанником академии «Барсы». За основную команду каталонцев он играет с 2008 года.
Ранее стало известно, что американский клуб может усилиться другим игроком, который выступал за «сине-гранатовых».
Количество симуляций в МЛС увеличилось втрое
Количество симуляций в МЛС увеличилось втрое
В "Интер-Майами" и вообще в MLS не пожалеют, если С.Бускетс действительно перейдёт туда. Высокого профессионального уровня, редкой стабильности и физических данных игрок.
Помню когда в 2011 году Фабрегас в Барсу перешел, мой друг, болельщик Арсенала сказал что Бускетсу теперь предстоит серьезная конкуренция за место в основе. Я тогда лишь улыбнулся..) Всего доброго лучшему разыгрывающему цоп на данный момент
В "Интер-Майами" и вообще в MLS не пожалеют, если С.Бускетс действительно перейдёт туда. Высокого профессионального уровня, редкой стабильности и физических данных игрок.
Помню когда в 2011 году Фабрегас в Барсу перешел, мой друг, болельщик Арсенала сказал что Бускетсу теперь предстоит серьезная конкуренция за место в основе. Я тогда лишь улыбнулся..) Всего доброго лучшему разыгрывающему цоп на данный момент