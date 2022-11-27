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В клубе «Интер Майами» уверены, что к ним перейдёт Месси

вчера, 22:54

В клубе МЛС «Интер Майами» уверены, что к ним перейдет нападающий ПСЖ Лионель Месси.

Американцы полагают, что аргентинец подпишет с ними соглашение после чемпионата мира в Катаре, а по окончании текущего сезона присоединится к своей новой команде. Помимо этого, «Интер Майами» хочет усилить состав футболистами, которые бы сочетались по стилю игры с Месси. Речь о Сеске Фабрегасе и Луисе Суаресе. Если аргентинец согласится на этот переход, то станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории МЛС.

Владельцем клуба является экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, это также может сыграть важную роль в данном переходе. Стоит отметить, что Месси часто проводит отпуск в Майами, у него там есть собственное жилье.

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Все комментарии
zim289
zim289 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:32, ред.
Опыт Ибрагимовича показывает, что можно съездить в МЛС и потом весьма удачно вернуться в Европу
протон
протон
сегодня в 00:58
Да рано Месси ещё в МЛС, он и в Европе ещё последнего слова не сказал. Да и не производит в этом сезоне Месси впечатление человека, уставшего от футбола и собиравшегося ехать на красивую пенсию в Майами.
Ещё 2 сезона может быть ключевой фигурой любого топ-клуба и всерьез претендовать на ушастого и ЗМ. Хотя с другой стороны в своих нынешних кондициях может оставить большущий след в МЛС и внести огромный вклад в развитие лиги, что тоже вполне себе мотивация.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:21
Пусть валит. Европейский футбол ничего не потеряет.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:09
«станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории МЛС»

Значит точно перейдёт
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:17
Счастливого пути !
Swift2005
Swift2005
вчера в 23:15
Обкурились в майами
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:13
Может это и правда,в Маями клёво!
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