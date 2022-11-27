В клубе «Интер Майами» уверены, что к ним перейдёт Месси

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вчера, 22:54

В клубе МЛС «Интер Майами» уверены, что к ним перейдет нападающий ПСЖ .

Американцы полагают, что аргентинец подпишет с ними соглашение после чемпионата мира в Катаре, а по окончании текущего сезона присоединится к своей новой команде. Помимо этого, «Интер Майами» хочет усилить состав футболистами, которые бы сочетались по стилю игры с Месси. Речь о и . Если аргентинец согласится на этот переход, то станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории МЛС .

Владельцем клуба является экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, это также может сыграть важную роль в данном переходе. Стоит отметить, что Месси часто проводит отпуск в Майами, у него там есть собственное жилье.