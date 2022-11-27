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«Арсенал» хочет подписать Паредеса

вчера, 14:10

«Арсенал» рассматривает возможность приобретения аргентинского полузащитника Леандро Паредеса, сообщает Football.london.

Игрок ПСЖ в текущем сезоне выступает на правах аренды за «Ювентус», но не может закрепиться в стартовом составе туринцев.

Трансферная стоимость Паредеса оценивается в 15 млн евро.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 20:55, ред.
С таким агентом и я бы в арсенал попал
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:47
Не думаю, что это хорошая затея! Он слишком неуравновешанный и его легко спровоцировать, а это очень плохо для команды. Помню раньше таким игроком у нас в составе был Гранит Джака, но к счастью Артета перевоспитал Гранита.
Паредес даже в РПЛ себя толком не проявил,вообще не понимаю как он показывая среднюю игру умудряется играть в крупных клубах
Live_r_pool
Live_r_pool
вчера в 14:45
Средний игрок, не могу отметить никаких качеств, разве что бойцовские качества и грубость. Переоценен немного.
Namuri
Namuri
вчера в 14:39
Арсенал усиливается день за днем.
ДСА
ДСА
вчера в 14:26
Его как-то мм лишком ценят, а он на самом деле близок к нулю.
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