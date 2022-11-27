«Арсенал» хочет подписать Паредеса

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вчера, 14:10

«Арсенал» рассматривает возможность приобретения аргентинского полузащитника , сообщает Football.london.

Игрок ПСЖ в текущем сезоне выступает на правах аренды за «Ювентус», но не может закрепиться в стартовом составе туринцев.

Трансферная стоимость Паредеса оценивается в 15 млн евро.