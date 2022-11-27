«Арсенал» хочет подписать Паредеса

«Арсенал» рассматривает возможность приобретения аргентинского полузащитника Леандро Паредеса, сообщает Football.london.
Игрок ПСЖ в текущем сезоне выступает на правах аренды за «Ювентус», но не может закрепиться в стартовом составе туринцев.
Трансферная стоимость Паредеса оценивается в 15 млн евро.
Паредес даже в РПЛ себя толком не проявил,вообще не понимаю как он показывая среднюю игру умудряется играть в крупных клубах
Паредес даже в РПЛ себя толком не проявил,вообще не понимаю как он показывая среднюю игру умудряется играть в крупных клубах