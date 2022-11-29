1669742563

вчера, 20:22

Сборная Нидерландов обыграла сборную Катара (2:0) и вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе.

Таким образом, Нидерланды выходили из группы на каждом из своих девяти чемпионатов мира – это лучший 100% результат за всю историю проведения чемпионатов мира.