Сборная Нидерландов обыграла сборную Катара (2:0) и вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе.
Таким образом, Нидерланды выходили из группы на каждом из своих девяти чемпионатов мира – это лучший 100% результат за всю историю проведения чемпионатов мира.
Поразительно. И повезло, что спад сборной Нидерландов, который был несколько лет назад, не пришелся на финальный турнир ЧМ.
Голландцы прекрасны и фееричны, как всегда
Однако, стоит им нарваться на дисциплину в лице Италии или Германии и всё, пока.
Живое воплощение аксиомы Лобановского, что порядок бьет класс
Поразительно. И повезло, что спад сборной Нидерландов, который был несколько лет назад, не пришелся на финальный турнир ЧМ.
Голландцы прекрасны и фееричны, как всегда
Однако, стоит им нарваться на дисциплину в лице Италии или Германии и всё, пока.
Живое воплощение аксиомы Лобановского, что порядок бьет класс