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Нидерланды выходили из группы на каждом из своих девяти чемпионатов мира

вчера, 20:22

Сборная Нидерландов обыграла сборную Катара (2:0) и вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе.

Таким образом, Нидерланды выходили из группы на каждом из своих девяти чемпионатов мира – это лучший 100% результат за всю историю проведения чемпионатов мира.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:33
А хорошо идут, врываясь просто в число фаворитов
Поразительно. И повезло, что спад сборной Нидерландов, который был несколько лет назад, не пришелся на финальный турнир ЧМ.
Голландцы прекрасны и фееричны, как всегда
Однако, стоит им нарваться на дисциплину в лице Италии или Германии и всё, пока.
Живое воплощение аксиомы Лобановского, что порядок бьет класс
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 23:22
Самая сильная сборная, которая никогда не была чемпионом мира...
SAMURАI
SAMURАI
вчера в 22:08
Круто!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:35
Так его тогда и не нашли))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 21:28, ред.
Почему ж уныло то ? Осьминога Пауля "оранжевые" тогда убить хотели, за его правдивый прогноз на тот финал. Приколов и тогда хватало. )
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 21:26, ред.
Испания с 1-0 уныло выиграла ЧМ 2010, пока Нидерланды тогда ещё Голандия, Бразилию прошли, с Уругваем зарубились
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:23
А ещё 3 раза в финалах играли в 1974, 1978 и 2010 годах и всё мимо! Но на этот раз с такой тягомотной игрой им до финала не дойти!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 21:22, ред.
))) А 1974, 1978, 2010 - не финалы ?
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 21:12
Из группы то выходят, но до финала не доходят.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:43
А второй рекорд-0 титулов .Хоть "летучие",хоть ползучие.
adekvat
adekvat
вчера в 20:33
Иран или пиндосы дальше, проходить тоже можно, а вот дальше все по такой игре.
Гость
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