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Бразилия ещё не допустила ни одного удара в створ своих ворот на ЧМ-22

вчера, 07:33
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия1 : 0Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Сборная Бразилии обыграла команду Швейцарии в матче чемпионата мира.

Любопытно, что на проходящем турнире Бразилия еще не допустила ни одного удара в створ своих ворот. В следующем туре «селесао» сыграют с Камеруном.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 10:51
Тиаго Силва, Пепе, Серхио Рамос, до сих пор лучшие центральные защитники мира. Тащат в свои 40 как в лучшие годы.
Не считая защитников, стоит отметить Каземиро, лучший опорник в мире на данный момент.
Очень уверенно и с большим запасом играют бразильцы. И скамейка внушает, конечно.
Пока за 2 тура по игре Бразилия, Франция и Испания выглядят явными фаворитами. Но в плей-офф случается всякое.
протон
протон
вчера в 10:49
И это с 50-летним Тиаго Силвой в старте)
Strashniy
Strashniy
вчера в 09:21
Бразилия сильнее всех.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 09:15
С одной стороны это кажется хорошим результатом, но с другой - не известно что будет, когда у соперников пойдут удары в створ, может защита с вратарем и не справятся.
SAMURАI
SAMURАI
вчера в 08:17
Лучшие на чемпионате.
A.S.A
A.S.A
вчера в 07:55
Пока Бразильцы и Французы показывают более командный футбол
И Дания, и Швейцария крепкие сборные, но все же уступили более сильным и организованным французам и бразильцам. Еще сюда можно добавить Испанию, остальные играют так как получится
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 07:41, ред.
немцы навтыкают..., пусть чуток потерпят.
matrix333
matrix333
вчера в 07:37
Бразильцы играют безупречно пока что. Фаворит есть фаворит.
monah-10
monah-10
вчера в 07:36
Значить если допустит, то и сразу и проиграет.
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