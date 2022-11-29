Бразилия ещё не допустила ни одного удара в створ своих ворот на ЧМ-22

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вчера, 07:33

Сборная Бразилии обыграла команду Швейцарии в матче чемпионата мира.

Любопытно, что на проходящем турнире Бразилия еще не допустила ни одного удара в створ своих ворот. В следующем туре «селесао» сыграют с Камеруном.