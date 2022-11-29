Бразилия ещё не допустила ни одного удара в створ своих ворот на ЧМ-22

Сборная Бразилии обыграла команду Швейцарии в матче чемпионата мира.
Любопытно, что на проходящем турнире Бразилия еще не допустила ни одного удара в створ своих ворот. В следующем туре «селесао» сыграют с Камеруном.
Сборная Бразилии обыграла команду Швейцарии в матче чемпионата мира.
Любопытно, что на проходящем турнире Бразилия еще не допустила ни одного удара в створ своих ворот. В следующем туре «селесао» сыграют с Камеруном.
И Дания, и Швейцария крепкие сборные, но все же уступили более сильным и организованным французам и бразильцам. Еще сюда можно добавить Испанию, остальные играют так как получится
И Дания, и Швейцария крепкие сборные, но все же уступили более сильным и организованным французам и бразильцам. Еще сюда можно добавить Испанию, остальные играют так как получится