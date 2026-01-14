Top.Mail.Ru
Гол Оздоева помог ПАОКу обыграть «Олимпиакос» в 1/4 финала Кубка Греции

сегодня, 21:33

ПАОК со счетом 2:0 победил «Олимпиакос» в гостевом матче четвертьфинала Кубка Греции по футболу.

Голы забили Анестис Миту (7-я минута) и Магомед Оздоев (15). Российский полузащитник в текущем сезоне провел 29 матчей в различных турнирах, на его счету 8 голов и 4 результативные передачи.

В 1/2 финала ПАОК сыграет против победителя игры «Панатинаикос» — «Арис», которая пройдет позднее в среду. В другом полуфинале встретятся «Левадиакос» и ОФИ.

Действующим победителем Кубка Греция является «Олимпиакос». Клубу также принадлежит рекорд по числу побед в турнире (29).

lazzioll
lazzioll
сегодня в 22:32
чел явно прижился в команде. через матч его имя есть в протоколе. а вот Федя что-то приуныл в этом сезоне
w3bkxgk3f3a6
w3bkxgk3f3a6
сегодня в 22:29
Нашел свой чемп ... пусть играет и забивает....
kh5g8wp7xg7h
kh5g8wp7xg7h
сегодня в 22:24
В нынешнем сезоне Магомед выходил на поле в 25 встречах за ПАОК в чемпионате Греции и Лиге Европы, в которых забил семь мячей и отдал три результативные передачи.... красавец
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:14
Можно поздравить Магомеда и команду!
