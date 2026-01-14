Воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс умер в возрасте 31 года

1768416472

сегодня, 21:47

Бывший защитник юношеской сборной России по футболу и воспитанник московского ЦСКА умер в возрасте 31 года. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

«Сегодня ушел из жизни наш воспитанник Лайонел Адамс. Приносим искренние соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Лайонел», — говорится в сообщении.

За молодежную команду ЦСКА Адамс выступал с 2012 по 2014 год, проведя в общей сложности 40 матчей и забив 2 мяча. За основную команду армейцев защитник не провел ни одной игры. В России он также защищал цвета красноярского «Енисея», тверской «Волги» и «Камаза» из Набережных Челнов. В его активе одна проведенная встреча в составе юношеской сборной России (игроки до 18 лет).

Зимой 2016 года Адамс перешел в армянский «Бананц». Также в его карьере были команды из Испании, Белоруссии, Казахстана, Черногории и Таджикистана. Последним клубом Адамса была «Алга» из Бишкека, игроком которой стал в августе 2025 года. Контракт был рассчитан на полгода, с января 2026-го он находился в статусе свободного агента.