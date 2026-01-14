Сенегал обыграл Египет и стал первым финалистом Кубка африканских наций

В матче 1/2 финала Кубка африканских наций встречались сборные Сенегала и Египта. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Голом у сенегальцев отметился: Мане (78').
В финале Сенегал сыграет с победителем пары Нигерия — Марокко.
И кто на ухо шепнул,
Привет тебе сегодня от Мане!
