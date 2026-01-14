Top.Mail.Ru
Сенегал обыграл Египет и стал первым финалистом Кубка африканских наций

вчера, 22:00
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал1 : 0Логотип футбольный клуб ЕгипетЕгипетМатч завершен

В матче 1/2 финала Кубка африканских наций встречались сборные Сенегала и Египта. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Голом у сенегальцев отметился: Мане (78').

В финале Сенегал сыграет с победителем пары Нигерия — Марокко.

Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт CAF в Сети «X»
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:16
Ожидал победы Сенегала. Египет и так прыгнул выше головы.
ABir
ABir
сегодня в 00:07
И Салах даже на ничью не помог фараонам
shur
shur
вчера в 23:01
....Возвращение блудного сына....! Скоро!!!
shur
shur
вчера в 22:45
...Салах проснулся в тишине !
И кто на ухо шепнул,
Привет тебе сегодня от Мане!
Nenash
Nenash
вчера в 22:29
Мане..
3qc5gefc3wrd
3qc5gefc3wrd
вчера в 22:26
В принципе ожидаемый результат....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:17
Салах давно страдает от Мане
