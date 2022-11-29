Бруну поучаствовал в восьми голах в последних пяти матчах Португалии

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вчера, 07:55

Сборная Португалии обыграла команду Уругвая в матче чемпионата мира.

оформил дубль — он поучаствовал в восьми голах в последних пяти матчах за Португалию (5 голов и 3 передачи).

В следующем матче Португалия сыграет с Южной Кореей.