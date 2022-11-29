Бруну поучаствовал в восьми голах в последних пяти матчах Португалии

Сборная Португалии обыграла команду Уругвая в матче чемпионата мира.
Бруну Фернандеш оформил дубль — он поучаствовал в восьми голах в последних пяти матчах за Португалию (5 голов и 3 передачи).
В следующем матче Португалия сыграет с Южной Кореей.
|Португалия2 : 0Уругвай
|Матч завершен
Сборная Португалии обыграла команду Уругвая в матче чемпионата мира.
Бруну Фернандеш оформил дубль — он поучаствовал в восьми голах в последних пяти матчах за Португалию (5 голов и 3 передачи).
В следующем матче Португалия сыграет с Южной Кореей.
Неудачных попыток было минимум, благодаря кривоногим партнерам.
Ладно, будет у нас ещё последний матч арга на ЧМ через денек и будет пища
Неудачных попыток было минимум, благодаря кривоногим партнерам.
Ладно, будет у нас ещё последний матч арга на ЧМ через денек и будет пища
Точку поставил Месси против саудитов когда загубил своими офсайдами два гола, ДВА гола, Карл. А Роналду сделал победный гол, это факт, своим прыжком -работой в воздухе по мячу и граммотной работой на линии офсайда, это факт. И два эти факта не нуждаются в доказательстве касания мяча Роном. Вот поэтому я эксперт, я могу поставить точку.
Точку поставил Месси против саудитов когда загубил своими офсайдами два гола, ДВА гола, Карл. А Роналду сделал победный гол, это факт, своим прыжком -работой в воздухе по мячу и граммотной работой на линии офсайда, это факт. И два эти факта не нуждаются в доказательстве касания мяча Роном. Вот поэтому я эксперт, я могу поставить точку.
По поводу гола. Есть автор гола и есть автор голевой передачи. И нет человека, мешающий вратарю. В протоколе нет имени Роналду. Точка. Это официально.
По поводу гола. Есть автор гола и есть автор голевой передачи. И нет человека, мешающий вратарю. В протоколе нет имени Роналду. Точка. Это официально.
Бруну косячил первый час игры пока Криштиану не забил
Бруну косячил первый час игры пока Криштиану не забил