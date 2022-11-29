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Бруну поучаствовал в восьми голах в последних пяти матчах Португалии

вчера, 07:55
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 0Логотип футбольный клуб УругвайУругвайМатч завершен

Сборная Португалии обыграла команду Уругвая в матче чемпионата мира.

Бруну Фернандеш оформил дубль — он поучаствовал в восьми голах в последних пяти матчах за Португалию (5 голов и 3 передачи).

В следующем матче Португалия сыграет с Южной Кореей.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Johnes (раскрыть)
вчера в 14:20
На счёт того, что гнался за Месси это и правда и наброс комментатора, но просматривалось.
Неудачных попыток было минимум, благодаря кривоногим партнерам.
Ладно, будет у нас ещё последний матч арга на ЧМ через денек и будет пища
Johnes
Johnes ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:07
Ну, хоть согласился, что не забил, уже гут! Сколько было попыток ударов причем неудачных, при которых можно было отдать на партнеров ( и проще и эффективнее) но нет, ведь Месси в отрыв уходит! Матч смотрел от и до. Рекомендую посмотреть тебе, скоро повторят по матч тв. Адьес, Амиго!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Johnes (раскрыть)
вчера в 13:26
Не смотрел матч, сразу вижу. Передача плечом пустяки, это из текстовой свистнул. Рон постоянно искал свободные зоны и за 90 минут один или два раза лишился мяча . Не точных ударов у него не было, были плохие пасы партнеров, один из которых он превратил в гол, это кстати факт
Johnes
Johnes ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:12, ред.
Косячил роня весь матч до замены. Единственно запоминающая передача плечом на партнера и все! Далее штрафной бездарно исполненный на силу с подьема (как обычно) ну, а до и после многочисленные попытки ударов по воротам причем с тех точек где он получал мяч от партнеров. Глаза в газон, партнеров не видит и хреначит что есть дури то в ноги, то по ноге соперника. Да, и Криштиано не забил! Это свершившийся факт!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Крымский Мост (раскрыть)
вчера в 11:53, ред.
Нет, точку не там поставил, а значит и корочек эксперта у тебя нет.
Точку поставил Месси против саудитов когда загубил своими офсайдами два гола, ДВА гола, Карл. А Роналду сделал победный гол, это факт, своим прыжком -работой в воздухе по мячу и граммотной работой на линии офсайда, это факт. И два эти факта не нуждаются в доказательстве касания мяча Роном. Вот поэтому я эксперт, я могу поставить точку.
Крымский Мост
Крымский Мост ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:36
В чем это ты эксперт? Есть документ, подтверждающий статус? Я тоже могу назваться экспертом, сидя на форумах несколько лет.

По поводу гола. Есть автор гола и есть автор голевой передачи. И нет человека, мешающий вратарю. В протоколе нет имени Роналду. Точка. Это официально.
протон
протон
вчера в 10:53
Он и в первой игре был лучшим, двумя передачами снабдил партнеров, забивших два гола
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Крымский Мост (раскрыть)
вчера в 10:39
Скажу как эксперт, если бы Рон забрался в офсайд, как гном, то гол бы отменили, как отменили голы Аргентины из-за гнома.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:14
Отправляет Роналду на второй план.
Крымский Мост
Крымский Мост ответ Пешегном (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 09:42
Иллиада? Почему все называют меня так? За то, что у него тоже эмблема МС? Что у Сити только один болельщик? Л-Логика
Крымский Мост
Крымский Мост ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 09:24
Что-то я пропустил момент с голом Роналду. В протоколе 2 гола у Бруну
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Крымский Мост (раскрыть)
вчера в 09:11
это если матч не смотреть.
Бруну косячил первый час игры пока Криштиану не забил
adekvat
adekvat
вчера в 08:42
Вот и замена Кристинке подросла. На нем Португалия и держаться сейчас.
Gahi
Gahi
вчера в 08:17
Бруну Фернандеш с каждым матчем набирает оптимальную форму, так держать и соответственно забивать. Удачи
SAMURАI
SAMURАI
вчера в 08:17
Достойная смена Роналду. Еще бы Бернарду тащил.
Крымский Мост
Крымский Мост
вчера в 08:17
Настоящий лидер сборной, который вывел Португалию в плей-офф. Но почему-то обходимый вниманием.
Гость
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