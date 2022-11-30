Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Энрике: «Тренерам приходится играть от обороны из-за давления со стороны»

вчера, 17:12

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением об оборонительной игре команд на чемпионате мира.

Мы потеряли себя. Первое, о чем тренер должен рассказать, – это о том, что футбол является зрелищем, шоу. На стадионе на тебя смотрят 50 000 или 100 000 человек, а еще миллионы людей у себя дома. Это как пойти на театральную постановку, а ближе к ее концовке в зале никого не остается, ибо всем скучно.

Проблема в том, что тренерам приходится играть от обороны из-за давления со стороны, и на чемпионате мира это видно. Здесь идут в атаку лишь тогда, когда уже проигрывают.

Наверное, это прозвучит глупо, но я верю, что лишь игра в атаку способна помочь добиться лучшего результата. Такой стиль игры не только способствует улучшению результатов, но и приносит пользу футболистам.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Линекер оценил игру Месси
Сегодня, 00:40
Невилл: «Рэшфорд — большой талант, он может стать лучше»
Вчера, 23:34
Петржела оценил игру сборных на групповом этапе чемпионата мира
Вчера, 22:25
Флик похвалил игру Коста-Рики в обороне
Вчера, 21:10
Р. Мартинес: «Некоторые издания привыкли работать с ложными сведениями»
Вчера, 20:47
Почеттино: «Аргентина – Англия в финале – было бы замечательно»
Вчера, 20:33
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:05
Испания не играет в тики таку, как Барса Гвардиолы, да и Барса Энрике в нее не играла.
Испания Энрике играет фактически как лучший Ливерпуль Клоппа, но менее вертикально, и с большим контролем мяча. При большем владении - Луис просто меньше юзает фулбэков, а больше полузащитников в атакующей стадии, и все. И то, наверное, только из-за качеств имеющихся у него в наличии игроков
А так, тоже самое - высокая оборона, высокий прессинг, фокус на подборы вторых мячей, в переходных стадиях матча перестройка с 4 3 3 на 4 2 3 1.
Было бы здорово увидеть Луиса когда нибудь на Энфилде, ни ему, ни клубу не пришлось бы менять свою философию футбола, только мелкие детали
протон
протон
сегодня в 00:03
А я согласен! Посмотрел 4 недавних матча, где одну из команд изначально устраивала ничья - во всех четырех команда, которую ничья устраивала начинала атаковать только когда пропускала. Во всех 4-х играх "согласные на ничью" ожидаемо проиграли. И если Швейцарию еще можно понять - они заведомо слабее Бразилии, то зачем отказались от футбола Уругвай, Эквадор, и Иран в матчах с Португалией, Сенегалом и США соответственно, мне не понятно.
Ironigor
Ironigor ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 18:51
Остапа понесло !))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:16
Пиши коротко а то не будут читать другие!
Энгельсь написал длинное письмо Марксу и в конце написал:"Извини за длинное письмо,времени не было коротко написать".
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:48, ред.
Энрике: «Тренерам приходится играть от обороны из-за давления со стороны».
Совершенно правильно сказано главным тренером сборной Испании. И ведь это большая проблема не только на крупных Европейских и Мировых футбольных форумах, но и во внутренних чемпионатах. Руководства клубов как и сборных требуют только положительный результат, и каждая ошибка в атаке может привести к голевой контратаке, и, соответственно, к проигранному матчу . С таким подходом можно потерять всю зрелищность и то футбольное шоу на которое приходят смотреть болельщики.

А самое главное что команды уже начинают набирать в команды прежде всего классных защитников, теряет при этом количество и качество атакующих игроков. Соответственно снижается атакующий потенциал и значит и само зрелище . А ведь каждый мальчишка который приходит заниматься футболом , прежде всего мечтает забить голы

.. И тут им меняют психологию и хотят из них получить защитников, с чем не каждый ребёнок соответственно согласен. Таким образом можно в не далёком будущем вообще потерять самый зрелищный вид спорта , как ввиде самих футболистов так и соответственно болельщиков и всего что с этим связано, телевидение, рекламы и т.д.

Вот из-за этого я сейчас переключился к просмотру таких чемпионатов как Австрии , Бельгии, Швейцарии где ещё есть настоящий футбол и где аутсайдер может выиграть у лиде где забивается много мячей почти в каждом матче. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд . Всем Добра !
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ларс (раскрыть)
вчера в 17:23
Здравствуйте. Сегодня финальный день конкурса прогнозов, в финальный день на некоторые матчи нельзя поставить так как они отсутствуют в линии, отмечу также что до финала ставки на матчи проходящие в последний день месяца не появляются.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:20
Все бы так думал как Энрике, удачи Испании
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 