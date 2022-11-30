Энрике: «Тренерам приходится играть от обороны из-за давления со стороны».

Главный тренер сборной Испании поделился мнением об оборонительной игре команд на чемпионате мира.

Мы потеряли себя. Первое, о чем тренер должен рассказать, – это о том, что футбол является зрелищем, шоу. На стадионе на тебя смотрят 50 000 или 100 000 человек, а еще миллионы людей у себя дома. Это как пойти на театральную постановку, а ближе к ее концовке в зале никого не остается, ибо всем скучно.

Проблема в том, что тренерам приходится играть от обороны из-за давления со стороны, и на чемпионате мира это видно. Здесь идут в атаку лишь тогда, когда уже проигрывают.

Наверное, это прозвучит глупо, но я верю, что лишь игра в атаку способна помочь добиться лучшего результата. Такой стиль игры не только способствует улучшению результатов, но и приносит пользу футболистам.