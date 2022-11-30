Энрике: «Тренерам приходится играть от обороны из-за давления со стороны».

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением об оборонительной игре команд на чемпионате мира.
Мы потеряли себя. Первое, о чем тренер должен рассказать, – это о том, что футбол является зрелищем, шоу. На стадионе на тебя смотрят 50 000 или 100 000 человек, а еще миллионы людей у себя дома. Это как пойти на театральную постановку, а ближе к ее концовке в зале никого не остается, ибо всем скучно.
Проблема в том, что тренерам приходится играть от обороны из-за давления со стороны, и на чемпионате мира это видно. Здесь идут в атаку лишь тогда, когда уже проигрывают.
Наверное, это прозвучит глупо, но я верю, что лишь игра в атаку способна помочь добиться лучшего результата. Такой стиль игры не только способствует улучшению результатов, но и приносит пользу футболистам.
Совершенно правильно сказано главным тренером сборной Испании. И ведь это большая проблема не только на крупных Европейских и Мировых футбольных форумах, но и во внутренних чемпионатах. Руководства клубов как и сборных требуют только положительный результат, и каждая ошибка в атаке может привести к голевой контратаке, и, соответственно, к проигранному матчу . С таким подходом можно потерять всю зрелищность и то футбольное шоу на которое приходят смотреть болельщики.
А самое главное что команды уже начинают набирать в команды прежде всего классных защитников, теряет при этом количество и качество атакующих игроков. Соответственно снижается атакующий потенциал и значит и само зрелище . А ведь каждый мальчишка который приходит заниматься футболом , прежде всего мечтает забить голы
.. И тут им меняют психологию и хотят из них получить защитников, с чем не каждый ребёнок соответственно согласен. Таким образом можно в не далёком будущем вообще потерять самый зрелищный вид спорта , как ввиде самих футболистов так и соответственно болельщиков и всего что с этим связано, телевидение, рекламы и т.д.
Вот из-за этого я сейчас переключился к просмотру таких чемпионатов как Австрии , Бельгии, Швейцарии где ещё есть настоящий футбол и где аутсайдер может выиграть у лиде где забивается много мячей почти в каждом матче. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд . Всем Добра !
Совершенно правильно сказано главным тренером сборной Испании. И ведь это большая проблема не только на крупных Европейских и Мировых футбольных форумах, но и во внутренних чемпионатах. Руководства клубов как и сборных требуют только положительный результат, и каждая ошибка в атаке может привести к голевой контратаке, и, соответственно, к проигранному матчу . С таким подходом можно потерять всю зрелищность и то футбольное шоу на которое приходят смотреть болельщики.
А самое главное что команды уже начинают набирать в команды прежде всего классных защитников, теряет при этом количество и качество атакующих игроков. Соответственно снижается атакующий потенциал и значит и само зрелище . А ведь каждый мальчишка который приходит заниматься футболом , прежде всего мечтает забить голы
.. И тут им меняют психологию и хотят из них получить защитников, с чем не каждый ребёнок соответственно согласен. Таким образом можно в не далёком будущем вообще потерять самый зрелищный вид спорта , как ввиде самих футболистов так и соответственно болельщиков и всего что с этим связано, телевидение, рекламы и т.д.
Вот из-за этого я сейчас переключился к просмотру таких чемпионатов как Австрии , Бельгии, Швейцарии где ещё есть настоящий футбол и где аутсайдер может выиграть у лиде где забивается много мячей почти в каждом матче. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд . Всем Добра !