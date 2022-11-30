Кафу: «Не понимаю, почему Трент сидит на скамейке сборной Англии»

Бывший защитник сборной Бразилии поддержал футболиста «Ливерпуля» и сборной Англии .

Трент сидит на скамейке запасных сборной Англии? Я не понимаю, почему. У него есть все нужные качества, но постоянно говорят, что он плохо обороняется. Кто-то говорил подобное обо мне и Роберто Карлосе, но мы все же смогли что-то выиграть.