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Кафу: «Не понимаю, почему Трент сидит на скамейке сборной Англии»

вчера, 08:09

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу поддержал футболиста «Ливерпуля» и сборной Англии Трента-Александера Арнольда.

Трент сидит на скамейке запасных сборной Англии? Я не понимаю, почему. У него есть все нужные качества, но постоянно говорят, что он плохо обороняется. Кто-то говорил подобное обо мне и Роберто Карлосе, но мы все же смогли что-то выиграть.

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Все комментарии
monah-10
monah-10
вчера в 19:05, ред.
Ну и хорошо, Англия вылетит от Сенегала, а Трент даже не устанет к играм АПЛ, и хорошо отдохнет в Катаре. Ливерпулю реально везет, Салах, Трент в хорошей форме подойдут к чемпионату. В отличии от МС.
И даже Аллисон не напрягается, в створ то ещё никто и не пробил. Тоже отдыхает.
Komitas
Komitas
вчера в 09:51
Я тоже не понимаю. Трент в хорошей форме.
John 5mith
John 5mith
вчера в 09:32
Ну наверное потому что Трент не Роберто Карлос а сборная Англии - не сборная Бразилии.
И пока Кафу рассуждает про "Трента вообще", Саутгейт держит на скамейке Трента образца ноября 2022 года который за полсезона в Ливерпуле не сделал ни одного ассиста.
Nottrow
Nottrow
вчера в 09:17
Значит, судьба такая.
SAMURАI
SAMURАI
вчера в 08:46
Тренд еще заявит о себе.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 08:14
Это только тренеры наверное знают))
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