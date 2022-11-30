Итальянский журналист: «Россия должна быть такой, как на ЧМ-2018»

Журналист Танкреди Палмери считает, что российские клубы и сборные несправедливо отстранили от участия в международных соревнованиях.

Другого варианта, кроме как бана России, не было. Я знаю, что игроки не имеют к этому отношения. Но национальная команда представляет страну, поэтому у ФИФА и УЕФА не было вариантов, всё справедливо. Вопрос включения Крыма был тяжёлой ситуацией, но Россию не исключили, потому что это можно было обсуждать. Нынешняя ситуация — совершенно другая, думаю, ты и сам это понимаешь. Я очень надеюсь, что всё прекратится, потому что я люблю российский народ, люблю вашу культуру. Россия должна быть такой, как на ЧМ -2018.