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«Фенербахче» не претендует на защитника ЦСКА Виллиана

вчера, 18:55

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки опроверг слухи об интересе к защитнику московского ЦСКА Виллиану Роше.

Неправда, что Жорже Жезуш провёл телефонный разговор с Виллианом Рошей. «Фенербахче» не интересуется данным защитником.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 21:11
УЕС )))).
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:52
Вызывает интерес тренировочный процесс:
Как у вас там хлещут водку,с пепси-колой,али без?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:44
Не интересует.... вот и хорошо,
ЦСКА от этого не жарко и не холодно )))).
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:58, ред.
Да это даже ещё начало вбросов , это разминочные инсайды .
Вот после чемпионата мира, дадут старт , - "да ты бабка не гони , у соседки лучше семечки" !)
Гость
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