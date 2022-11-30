«Фенербахче» не претендует на защитника ЦСКА Виллиана

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки опроверг слухи об интересе к защитнику московского ЦСКА Виллиану Роше.
Неправда, что Жорже Жезуш провёл телефонный разговор с Виллианом Рошей. «Фенербахче» не интересуется данным защитником.
Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки опроверг слухи об интересе к защитнику московского ЦСКА Виллиану Роше.
Неправда, что Жорже Жезуш провёл телефонный разговор с Виллианом Рошей. «Фенербахче» не интересуется данным защитником.
Как у вас там хлещут водку,с пепси-колой,али без?
Как у вас там хлещут водку,с пепси-колой,али без?
ЦСКА от этого не жарко и не холодно )))).
ЦСКА от этого не жарко и не холодно )))).
Вот после чемпионата мира, дадут старт , - "да ты бабка не гони , у соседки лучше семечки" !)
Вот после чемпионата мира, дадут старт , - "да ты бабка не гони , у соседки лучше семечки" !)