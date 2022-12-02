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«Ювентус» недоволен Паредесом

сегодня, 05:14

Инсайдер Николо Шира сообщает, что будущее Леандро Паредеса в «Ювентусе» находится под вопросом, поскольку клуб не удовлетворен его игрой.

У туринцев есть возможность выкупа контракта аргентинца у ПСЖ, но «старая синьора» раздумывает над тем, чтобы вернуть хавбека в парижский клуб после завершения текущего сезона.

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Все комментарии
ballak144
ballak144 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:27
Наверное олегри, который так его просил) Видимо мало для шарлатана в обороне отрабатывает, особенно после первого матча сборной)
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 11:16
Пора расчищать состав под Серию Б.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:35
«Ювентус» недоволен Паредесом .
Очень интересно кто это там недоволен в клубе игрой Паредеса . Там уже и руководство не осталось. Тогда уж и тренерский штаб в полном его составе, тоже надо было уходить. Одни развалили всю финансовую состовляющюю, а другие игровую. А Парадес один из тех немногих игроков Ювентуса который ещё борется за команду, за победу до конца. Сейчас вообще непонятное творится в Юве и где может оказаться клуб и игроки ещё большой вопрос. Как бы вообще не повторилась история 2005 года и тогда точно будет много разного инсайда . Ну а пока это только семечки.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:48
У Ювентуса сейчас и без этого проблем хватает!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:35
Не устраивает игра - мотается по клубам.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:24
... дальше в Зенит, а потом на Родину....
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:32
Переоцененный игрок,это видно и по сборной
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