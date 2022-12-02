«Ювентус» недоволен Паредесом .

Инсайдер Николо Шира сообщает, что будущее Леандро Паредеса в «Ювентусе» находится под вопросом, поскольку клуб не удовлетворен его игрой.
У туринцев есть возможность выкупа контракта аргентинца у ПСЖ, но «старая синьора» раздумывает над тем, чтобы вернуть хавбека в парижский клуб после завершения текущего сезона.
Очень интересно кто это там недоволен в клубе игрой Паредеса . Там уже и руководство не осталось. Тогда уж и тренерский штаб в полном его составе, тоже надо было уходить. Одни развалили всю финансовую состовляющюю, а другие игровую. А Парадес один из тех немногих игроков Ювентуса который ещё борется за команду, за победу до конца. Сейчас вообще непонятное творится в Юве и где может оказаться клуб и игроки ещё большой вопрос. Как бы вообще не повторилась история 2005 года и тогда точно будет много разного инсайда . Ну а пока это только семечки.
Очень интересно кто это там недоволен в клубе игрой Паредеса . Там уже и руководство не осталось. Тогда уж и тренерский штаб в полном его составе, тоже надо было уходить. Одни развалили всю финансовую состовляющюю, а другие игровую. А Парадес один из тех немногих игроков Ювентуса который ещё борется за команду, за победу до конца. Сейчас вообще непонятное творится в Юве и где может оказаться клуб и игроки ещё большой вопрос. Как бы вообще не повторилась история 2005 года и тогда точно будет много разного инсайда . Ну а пока это только семечки.