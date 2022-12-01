Бруну Фернандеш интересен «Реалу»

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сегодня, 13:55

«Реал» хочет приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» .

«Сливочные» внимательно следят за игрой 28-летнего португальца, клуб из Мадрида хотел подписать Фернандеша еще со времен его выступлений за «Спортинг». Игроку все нравится в МЮ , но он не против трансфера, который поможет ему сделать новый шаг в карьере.

На чемпионате мира в Катаре Фернандеш сделал 2 голевые передачи забил 2 гола в 2 матчах.