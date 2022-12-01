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Бруну Фернандеш интересен «Реалу»

сегодня, 13:55

«Реал» хочет приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

«Сливочные» внимательно следят за игрой 28-летнего португальца, клуб из Мадрида хотел подписать Фернандеша еще со времен его выступлений за «Спортинг». Игроку все нравится в МЮ, но он не против трансфера, который поможет ему сделать новый шаг в карьере.

На чемпионате мира в Катаре Фернандеш сделал 2 голевые передачи забил 2 гола в 2 матчах.

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 17:30
Бруну многим нужен... А вот Геша уже нет...
Live_r_pool
Live_r_pool
сегодня в 15:56
Реалу присмотреться бы к Мусиале, глядишь может повторить путь Крооса, да и помоложе будет
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:24
Вполне возможный трансфер. Летом Мадрид скорее всего покинут две звезды Кроос и Модрич, и в центр поля Мадридскому Реалу понадобится распасовщик высокого уровня, и вот Бруно Фернандеш вполне подходящий кандидат на эту позицию. Отлично видет поле, штрафные удары исполняет, сам завершает атаки, вообщем мастер что надо. Думаю и сам Бруно не будет против этого перехода!!! Другой вопрос, продаст ли МЮ одного из своих лидеров? Если да, то сколько они потребует за него?! У него долгосрочный контракт, так что тут все карты в руках МЮ.... а потом нужно ли будет Реалу отдавать большие деньги за игрока, которому в следующем году будет 29....
Может лучше присмотреться к Николо Бареле или Джуду Беллингому
shlomo
shlomo
сегодня в 14:07
Да уж... после ЧМ спрос будет на многих игроков, но и ценник может резко пойти вверх
matrix333
matrix333
сегодня в 14:04
Но он будет играть за МЮ, потому что так хочет.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 13:59
Ну все. Отредактировал все адреса, по ссылке зашел как Вы говорили. Теперь буду ждать 5 QR-кодов.
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