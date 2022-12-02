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Агент Паулу Барбоза о Роналду: «Вряд ли он сможет сыграть хорошо на ЧМ»

вчера, 22:37
Южная КореяЛоготип футбольный клуб Южная Корея2 : 1Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Португальский агент Паулу Барбоза оценил игру нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в проигранном матче против Южной Кореи в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (2:1).

Роналду сыграл неудачно, как и в прошлых матчах. Я уже говорил о том, что он вряд ли сможет хорошо сыграть на этом турнире, после того как пропустил часть предсезонной подготовки.

После замены в матче с Южной Кореей он расстроился, но он всегда расстраивается. Тренер сделал правильно, что его заменил, ведь он играл плохо.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:39
Причина плохой игры Роналду одна. Весь последний год он занимался чем угодно, только не футболом, и "привык" бездельничать. Перестроить себя, даже в играх на ЧМ, психологически невозможно. Даже если ты находишься в отличной физической форме.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:29
Выперли с поля мусор, а он ещё и возмущается...
SAMURАI
SAMURАI
вчера в 22:40
Ну ты и даун.Он расстроился не из-за замены, а его оскорбляли,там даже Пепе подбегал…
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