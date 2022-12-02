Агент Паулу Барбоза о Роналду: «Вряд ли он сможет сыграть хорошо на ЧМ»

Португальский агент Паулу Барбоза оценил игру нападающего сборной Португалии в проигранном матче против Южной Кореи в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (2:1).

Роналду сыграл неудачно, как и в прошлых матчах. Я уже говорил о том, что он вряд ли сможет хорошо сыграть на этом турнире, после того как пропустил часть предсезонной подготовки.

После замены в матче с Южной Кореей он расстроился, но он всегда расстраивается. Тренер сделал правильно, что его заменил, ведь он играл плохо.