Сантуш прокомментировал реакцию Роналду на замену в игре с Южной Кореей

Главный тренер сборной Португалии прокомментировал реакцию на замену во втором тайме матча с Южной Кореей в 3-м туре группового этапа ЧМ -2022 (1:2).

Капитан национальной команды эмоционально отреагировал на уход с поля.

Роналду ушёл, рассерженный на корейского игрока, который оскорблял его и отправлял подальше с поля. Я слышал, что игрок южнокорейской команды сказал по-английски, не сомневаюсь в этом. Роналду ему ответил: «Ты, должно быть, очень торопишься, раз хочешь, чтобы я ушёл».