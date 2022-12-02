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Сантуш прокомментировал реакцию Роналду на замену в игре с Южной Кореей

вчера, 21:26
Южная КореяЛоготип футбольный клуб Южная Корея2 : 1Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал реакцию Криштиану Роналду на замену во втором тайме матча с Южной Кореей в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 (1:2).

Капитан национальной команды эмоционально отреагировал на уход с поля.

Роналду ушёл, рассерженный на корейского игрока, который оскорблял его и отправлял подальше с поля. Я слышал, что игрок южнокорейской команды сказал по-английски, не сомневаюсь в этом. Роналду ему ответил: «Ты, должно быть, очень торопишься, раз хочешь, чтобы я ушёл».

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 01:11
А король, то-голый!
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:48
Он выше этого
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:33
Психологическая атака на Крио!
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