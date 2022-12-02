Луи ван Гал: «Успешные результаты сборной США закономерны»

Главный тренер сборной Нидерландов высказался о сопернике по первому раунду плей-офф ЧМ -2022 — сборной США .

Это сильная команда с физически крепкими игроками. С ними тяжело играть любой команде, это видно по результатам. Поэтому мы сделаем всё возможное, чтобы победить США .