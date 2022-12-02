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Луи ван Гал: «Успешные результаты сборной США закономерны»

вчера, 20:54
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды-:-Логотип футбольный клуб СШАСША18:00 Не начался

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал высказался о сопернике по первому раунду плей-офф ЧМ-2022 — сборной США.

Это сильная команда с физически крепкими игроками. С ними тяжело играть любой команде, это видно по результатам. Поэтому мы сделаем всё возможное, чтобы победить США.

Я думаю, что футбол в США хорошо развивается. Многие американские игроки выступают в европейских топ-клубах, так что успехи их национальной команды закономерны. Возможно, не все в США ожидали выхода из группы, но команда показывает неплохой футбол.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ bacek15 (раскрыть)
сегодня в 03:18
)
bacek15
bacek15 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 02:47
У США конкуренты за выход на ЧМ - Канада и Пираты карибского моря. )
протон
протон
сегодня в 00:17
Сборная страны, которая не тратит таких баснословных денег на футбол, в 21 веке четырежды выходила в плей-офф ЧМ(2002, 2010, 2014, 2022).
Сколько выходов у нашей сборной в плей-офф ЧМ за последние 22 года?
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:28
Матч для сборной Нидерландов против сша будет очень сложным! Оранжевые хоть и вышли с первого места в группе, но толком не показали сильной игры ни в одном матче, даже Катар смог создать неприятные моменты у ворот Нидерландов. Как я и говорил, опорная зона очень слабая сейчас. А вот центр поля у американцев как раз таки очень крепкая! Адамс, Мак Кенни и Муса отлично отрабатывают в центре поля! Думаю эта команда собрана с прицелом на следующий ЧМ, там эти игроки будут уже очень опытными и более мастеровитыми! Так что матч для команды ван Гала будет не простой, но буду топить за них!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:57
Ну вот с голландцами и будет настоящая проверка янки!
Гость
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