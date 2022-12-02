Луи ван Гал: «Успешные результаты сборной США закономерны»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал высказался о сопернике по первому раунду плей-офф ЧМ-2022 — сборной США.
Это сильная команда с физически крепкими игроками. С ними тяжело играть любой команде, это видно по результатам. Поэтому мы сделаем всё возможное, чтобы победить США.
Я думаю, что футбол в США хорошо развивается. Многие американские игроки выступают в европейских топ-клубах, так что успехи их национальной команды закономерны. Возможно, не все в США ожидали выхода из группы, но команда показывает неплохой футбол.