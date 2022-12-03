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«Бавария» интересуется Тюрамом

вчера, 21:38

«Бавария» сделала первый шаг к приобретению нападающего Маркуса Тюрама и может попытаться договориться о снижении цены на француза, когда откроется трансферное окно.

Тренер «Менхенгладбаха» Оливер Нойвилль признал, что его клубу будет сложно убедить Тюрама продлить контракт с клубом:

У него потрясающий сезон. Он забил много голов, и думаю, ему будет сложно остаться в «Гладбахе».

Если он продолжит забивать так много голов, наверняка у него будет много предложений из Италии, Испании и Англии. Мы должны быть реалистичными.

Надеюсь, он еще долго будет здесь, в Менхенгладбахе. Но теперь, когда его вызвали в сборную Франции на чемпионат мира, у нас шансов мало.

Тюрам забил 10 голов всего в 15 матчах Бундеслиги в этом сезоне.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:01
Нечего у них не получится,его не отпустят,чел забивает, ну или цена будет поболее!
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