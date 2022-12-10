Месси — лучший игрок матча Нидерланды — Аргентина

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча с Нидерландами в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти).
У форварда голевая передача, забитый с пенальти мяч на 73-й минуте встречи и реализованный одиннадцатиметровый в послематчевой серии пенальти.
Хотелось бы этот и финал увидеть и продолжение матча на прошлом чемпионате
Месси сделал сильную перезагрузку за лето и показывает фантастический уровень в свои годы.
Потому Месси и гений. Умеет вод возраст перестраиваться, что не скажешь о португальце.
Заслуженная награда по итогу матча.
В серии пенальти решали кто будет героем этого матча, Месси или Вергхост.
Полуфинал с финалистами прошлого ЧМ обещает быть горячим.
Конечно противостояние дедушек по футбольным меркам Месси и Модрича.
Хотелось бы этот и финал увидеть и продолжение матча на прошлом чемпионате
Месси сделал сильную перезагрузку за лето и показывает фантастический уровень в свои годы.
Потому Месси и гений. Умеет вод возраст перестраиваться, что не скажешь о португальце.
Заслуженная награда по итогу матча.
В серии пенальти решали кто будет героем этого матча, Месси или Вергхост.
Полуфинал с финалистами прошлого ЧМ обещает быть горячим.
Конечно противостояние дедушек по футбольным меркам Месси и Модрича.
Забить уже было гораздо проще чем протащить в ту точку мяч и выложить до сантиметр. Или ты не признаёшь очевидного или ты плохо разбираешься в футболе.
Я смотрю десятый по счёту чм, я знаю о чём говорю. Списки здесь не нужны, это голевая передача которая сделала этот гол.
Забить уже было гораздо проще чем протащить в ту точку мяч и выложить до сантиметр. Или ты не признаёшь очевидного или ты плохо разбираешься в футболе.
Я смотрю десятый по счёту чм, я знаю о чём говорю. Списки здесь не нужны, это голевая передача которая сделала этот гол.