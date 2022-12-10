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Месси — лучший игрок матча Нидерланды — Аргентина

сегодня, 08:52
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча с Нидерландами в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти).

У форварда голевая передача, забитый с пенальти мяч на 73-й минуте встречи и реализованный одиннадцатиметровый в послематчевой серии пенальти.

Месси — лучший игрок матча Нидерланды — Аргентина

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:55
Хорошая игра была, хорошая.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 14:11
Роналду нервно курит в сторонке на скамейке запасных. Гыгыгы
112910415
112910415
сегодня в 13:12
надобно ещё пару раз ...
DEIVID_8358
DEIVID_8358 ответ Тарас Б 1 (раскрыть)
сегодня в 13:11
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 12:48
    Лучшие моменты матча - голевой пас Месси и розыгрыш штрафного голландцами, после которого они сравняли счёт.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 12:10
    Точный голевой пас,две точные пенальти один лучше другого итд сделали Месси лучшим,хотя он всегдаа лучший всх времен
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник
    сегодня в 11:42
    Опять Леониду натягивают призы. Как и приз лучшему в 2014, хотя феерил там Роббен, а не Месси.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 11:36
    Каждый успех Месси сильно бьёт по самолюбию фанатов Роналду, особенно после того как Роналду спустили с небес на землю и тот чувствует себя униженным последние месяцы.
    Нельзя сказать, что матч выиграл Месси, но он был заметной фигурой на поле и делал результат. Разве можно не восхищаться его видением поля и голевой пас был просто топчик.
    Да Месси после матча сделал несколько заявлении не красившие его, но почему никто не обращает внимание, что его откровенно провоцировали.
    Разница в том, что голландцы это делали до матча и во время матча, а аргентинец позволил себе открыть рот только после победы, тем самым показав, что надо рот открывать после победы, а не лязгать и пытаться вывести из себя соперника до.

    Вот к примеру зачем было откровенно сбивать с ног Месси после розыгрыша с центра поля? И после таких моментов ещё говорят, что он симулировал?!
    Зачем было устраивать мини-потасовки с выбеганием запасных игроков?
    Кроме всего перечисленного и тупо навесы на высоких игроков Голландия ничего не показала.
    Так, что Аргентина заслуженно прошла дальше, а Месси был лучший на поле.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ AS1976 (раскрыть)
    сегодня в 11:09
      Buzz Lightyear
      Buzz Lightyear ответ Тарас Б 1 (раскрыть)
      сегодня в 10:48
      Возможно должны, но не ”должны", сходно с тем как было такое что чуть ли не установка была наказывать строже за фолы на Лионеле Месси, тут другое, но тоже из разряда позитивной дискриминации кого-то - было бы много "как Вы посмели удалить великого, легендарного, гениального, инопланетного футболиста?!". Возможно судья вообще просто решил не рисковать в плане карьеры, если бы было ещё и это, то его бы могло ждать скорее "изгнание" из рядов судейских, тех что международные.
      AS1976
      AS1976 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      сегодня в 10:47, ред.
      Посмотри ещё раз пас, отдал в ту долю секунды когда он проходил (мимо 4 хвалёных защитников Голландии), в нужное место идеально, вывел практически один на один. Что ещё нужно, ему дали пас в середине поля он сделал гол из ничего.

      Забить уже было гораздо проще чем протащить в ту точку мяч и выложить до сантиметр. Или ты не признаёшь очевидного или ты плохо разбираешься в футболе.

      Я смотрю десятый по счёту чм, я знаю о чём говорю. Списки здесь не нужны, это голевая передача которая сделала этот гол.
      sir_Alex
      sir_Alex
      сегодня в 10:44
      Долговязый голландец был лучшим.
      Тарас Б 1
      Тарас Б 1 ответ adekvat (раскрыть)
      сегодня в 10:44
      За игру рукой без наказания? Поэтому лучший? Его вообще удалять должны были за вторую желтую.
      Тарас Б 1
      Тарас Б 1 ответ 3ton (раскрыть)
      сегодня в 10:42
      Ну и, конечно, гному можно играть рукой, не получая желтую(вторую!!!). Пешехода тащат за бороду в финал. Позорище.
      3ton
      3ton
      сегодня в 10:34, ред.
      Черепашка и пешеход тащат свои сборные в финал.

      Хотелось бы этот и финал увидеть и продолжение матча на прошлом чемпионате
      Месси сделал сильную перезагрузку за лето и показывает фантастический уровень в свои годы.

      Потому Месси и гений. Умеет вод возраст перестраиваться, что не скажешь о португальце.
      Заслуженная награда по итогу матча.

      В серии пенальти решали кто будет героем этого матча, Месси или Вергхост.

      Полуфинал с финалистами прошлого ЧМ обещает быть горячим.

      Конечно противостояние дедушек по футбольным меркам Месси и Модрича.
      adekvat
      adekvat
      сегодня в 10:31
      Кристинка в шоке. Месси который раз лучший игрок, а его в стартовый состав не ставят.
      rhskmz
      rhskmz
      сегодня в 10:24
      Мессия , кто это сказал ?
      Alex12357
      Alex12357
      сегодня в 10:21
      меська -лучший игрок матча?Не смешите народ ,не знаете как ему лизнуть ?Сколько он проплатил?За все его мажинации,и судью из Испании ,который судил за Барселону -как это вам?
      Buzz Lightyear
      Buzz Lightyear ответ cska1948 (раскрыть)
      сегодня в 10:18
      Устроивших мини-мордобой, как минимум главных участников, тоже следовало бы удалять. Но и этого не было. Какая-то непоследовательная и не очень эффективная строгая справедливость.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
      сегодня в 10:13
      как всегда невнимательно читаешь, я говорю про разницу. три больше чем два на один. я не говорил про победный
      3m9bp9cndynr
      3m9bp9cndynr
      сегодня в 10:09
      Не поклонник Месси,но очень рад что цветные дальше не прошли
      cska1948
      cska1948
      сегодня в 10:07
      Этого "лучшего игрока" судья должен был вообще удалить за ДВЕ карточки! Но за откровенную игру в волейбол Лаос почему-то ЖК Месси не показал. Вопрос, почему? Объяснение Д.Шнякина, что он этим не прервал опасную отаку не выдерживает ни какой критики. В футболе умышленная игра рукой должна караться ЖК! Но видимо на Месси не все футбольные правила распространяются. Похоже, прав кто-то из соккерчан, написавший вчера, что Месси за уши тянут к заветному титулу ЧМ.
      Пепс
      Пепс ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      сегодня в 10:00
      Нееееее.... На нем постоянно висели пара голландцев.. Это и определяло преимущество Аргентины. Численное преимущество создавалось в других местах. На телеке это не очень видно, вживую - четко. Мяч у Месси, там кучка и свободные зоны пояаляются
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      сегодня в 09:57
      Когда нибудь расскажут сколько бабла карлик тратил для возвышения собственного величия в период когда ему грош цена.
      cska1948
      cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      сегодня в 09:57
      Для адептов Месси он даже мимо ворот бьет не так как все, а ГЕНИАЛЬНО!
      DXTK
      DXTK
      сегодня в 09:56
      Аргентина прошла дальше и Месси взял награду, Гол+пас, но по мне лучшим в матче был голландец Вергхост Вут, который забил два гола и перевел игру в овертайм.
      Пепс
      Пепс
      сегодня в 09:55
      Месси пахал весь матч на команду - заслуженно! 👍👍👍👍👍
      u97x6hbzse6a
      u97x6hbzse6a
      сегодня в 09:54
      Месси тянет всю команду это не поспоришь!
      cska1948
      cska1948
      сегодня в 09:53
      Вегхорст вышел на замену на 78 минуте, но сумел забить ДВА гола красавца, а лучшим игроком признан Месси. Вот так Месси и Золотые мячи зарабатывал...
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ AS1976 (раскрыть)
      сегодня в 09:51
      Где посмотреть список игроков передачи которых считаются гениальными....
      Гость
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