Месси — лучший игрок матча Нидерланды — Аргентина

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сегодня, 08:52

Нападающий сборной Аргентины признан лучшим игроком матча с Нидерландами в 1/4 финала ЧМ -2022 (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти).

У форварда голевая передача, забитый с пенальти мяч на 73-й минуте встречи и реализованный одиннадцатиметровый в послематчевой серии пенальти.