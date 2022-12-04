Месси, Мбаппе и Фернандеш — в тройке лучших игроков ЧМ-2022 по версии Goal

Спортивный портал Goal опубликовал список лучших игроков ЧМ-2022.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси (Аргентина).
2. Килиан Мбаппе (Франция).
3. Бруну Фернандеш (Португалия).
4. Коди Гакпо (Нидерланды).
5. Маркус Рэшфорд (Англия).
6. Каземиро (Бразилия).
7. Антуан Гризманн (Франция).
8. Хаким Зиеш (Марокко).
9. Тео Эрнандес (Франция).
10. Ашраф Хакими (Марокко).
Ну в принципе....масс-медиа для того и созданы чтоб турнир делать не обычным - а великолепным...игроков не хорошими - а суперзвёздами...
Всё что выходит в сми - как правило надо делить на 10...))
Мне кажется половина из всех мега-ультра-рекордов самому Месси и не нужны вовсе...ну какие ему коврижки например от вчерашнего сообщения "Месси впервые (в 36 лет) забил гол в плейофф ЧМ"...??
Меня вообще удивляет...почему про игроков Кореи..Японии...ни слова...в масс-медиа...про африканских игроков полслова...
Вот талдычат с утра до ночи "Месси самый из самых среди самых".."У Роналду рекордный рекорд среди рекордсменов".....понятен перец будут рекорды коль они старше судей на этом чемпионате... и ездят на ЧМ с начала века..))
Ну в принципе....масс-медиа для того и созданы чтоб турнир делать не обычным - а великолепным...игроков не хорошими - а суперзвёздами...
Всё что выходит в сми - как правило надо делить на 10...))
Мне кажется половина из всех мега-ультра-рекордов самому Месси и не нужны вовсе...ну какие ему коврижки например от вчерашнего сообщения "Месси впервые (в 36 лет) забил гол в плейофф ЧМ"...??
Меня вообще удивляет...почему про игроков Кореи..Японии...ни слова...в масс-медиа...про африканских игроков полслова...
Вот талдычат с утра до ночи "Месси самый из самых среди самых".."У Роналду рекордный рекорд среди рекордсменов".....понятен перец будут рекорды коль они старше судей на этом чемпионате... и ездят на ЧМ с начала века..))