Месси, Мбаппе и Фернандеш — в тройке лучших игроков ЧМ-2022 по версии Goal

Марокко –Испания : прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата

Бразилия – Южная Корея : прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата