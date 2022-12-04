Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыЧемпионат мира 2022

Месси, Мбаппе и Фернандеш — в тройке лучших игроков ЧМ-2022 по версии Goal

сегодня, 11:38

Спортивный портал Goal опубликовал список лучших игроков ЧМ-2022.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (Аргентина).

2. Килиан Мбаппе (Франция).

3. Бруну Фернандеш (Португалия).

4. Коди Гакпо (Нидерланды).

5. Маркус Рэшфорд (Англия).

6. Каземиро (Бразилия).

7. Антуан Гризманн (Франция).

8. Хаким Зиеш (Марокко).

9. Тео Эрнандес (Франция).

10. Ашраф Хакими (Марокко).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Месси — лучший игрок матча Аргентины и Австралии
Сегодня, 00:49
Иван Куарежма — лучший футболист «Зенита» в ноябре
Вчера, 19:26 Фото
ОфициальноДжака — лучший игрок матча Сербия — Швейцария
Вчера, 08:10 Фото
ОфициальноВратарь сборной Камеруна Эпасси стал лучшим игроком матча с Бразилией
Вчера, 00:59
ОфициальноНападающий «Балтики» признан лучшим игроком Первой лиги в ноябре
02 декабря Фото
ОфициальноПиняев — лучший молодой футболист Премьер-Лиги в 2022 году
01 декабря
Сортировать
Все комментарии
SonicStar
SonicStar ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 14:03
Он попал в сборную худших игроков группового этапа )
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:58
Бруну ужасен от и до, это игрок потеря мяча, это игрок неточныйпас, это игрок не способный переломить ход игры, сделать чудо. Это работяга, вот пусть работает и нос не задирает, а иначе я начну его сравнивать по количеству брака с худшим игроком турнира в серой форме.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:54
Это уже пропагандой попахивает, молодые парни украшают турнир своими нестандартными решениями на поле и голами, в том числе и аргентинские, а нам за чистую монету подают такую дичь, как будто мы сами не можем определить кто лучше а кто хуже.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:46
Без комментариев, абсолютно.
Лучший пока что Модрич, Счесны, Думфрис, Ван Дейк, Зиеш
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 13:33, ред.
Так и происходит...))
Ну в принципе....масс-медиа для того и созданы чтоб турнир делать не обычным - а великолепным...игроков не хорошими - а суперзвёздами...
Всё что выходит в сми - как правило надо делить на 10...))
Мне кажется половина из всех мега-ультра-рекордов самому Месси и не нужны вовсе...ну какие ему коврижки например от вчерашнего сообщения "Месси впервые (в 36 лет) забил гол в плейофф ЧМ"...??

Меня вообще удивляет...почему про игроков Кореи..Японии...ни слова...в масс-медиа...про африканских игроков полслова...
Вот талдычат с утра до ночи "Месси самый из самых среди самых".."У Роналду рекордный рекорд среди рекордсменов".....понятен перец будут рекорды коль они старше судей на этом чемпионате... и ездят на ЧМ с начала века..))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:32
Всё парни на этом турнире играют Хорошо...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:09
Бруно Фернандеш куда лучше!
Отдали бы аргентинцу уже сразу награду лучшего игрока ЧМ 😁 еще до начала турнира
Imzero
Imzero
сегодня в 13:05
Нужно быть слепым оценивать только по голам. Человек делает по 100+ касаний с 90% точностью, созидает явные голевые моменты, выводить из под прессинга, ломает линии обороны, обводит больше всех, зарабатывает фолы на себе, и только после этого голы и ассисты как бонус.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 12:51
5 финалов у аргентины с обузой и 4 проигрыша, у Роналду 3 финала и 2 выигрыша.Отдавайте липовые награды моське, а Роналду пусть берет трофеи…
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:48, ред.
1.Мбаппе..
2.Гакпо
3.Бруну
4.Ришарлисон
5.Гави
6-20.Месси-Неймар-Роналду и т.д.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 12:38, ред.
Хахахаахахха, Меська лучший игрок ЧМ? Вы всерьез так считаете?🤣🤣🤣
Если в действительности так считаете, то это уже диагноз может быть! Просто привыкли уже раздавать левые награды для Меськи. Вчера у них другие были лучшими, к примеру, вратарь Мартинес, Де Пауль... С Польшей тоже пенальти не забил, которого судья придумал на ровном месте.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:27
А Месси за что?
adekvat
adekvat
сегодня в 12:23, ред.
Ха Кристинки нет в десятке, а Месси первый. Думаю кто то на кака изошел весь.
matrix333
matrix333 ответ HOROVEL7 (раскрыть)
сегодня в 12:23
Бруну реально крут!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:23
Непонятно почему этот портал не прислушался к мнению многих российских болельщиков, которые критикуют аргентинца и в хвост, и в гриву ? Ничего специалисты ГОЛа не понимают в футболе.
HOROVEL7
HOROVEL7 ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 12:20
Так и есть. Но и партнеры по команде знают про его личные рекорды, и когда не могут забить, тогда пасуют на Месси.
adrianes
adrianes
сегодня в 12:11
старый гном выглядит предпочтительнее сугубо по игре,его имя дело второе.
HOROVEL7
HOROVEL7 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:10
Вот и я об этом. А Вы знаете историю про Бальто и Того?
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 12:08
Рано рейтинги ещё составлять... Да и любит их только один парниша... Правда он в другом "рейтинге"..
Agamaga........
Agamaga........ ответ HOROVEL7 (раскрыть)
сегодня в 12:08
На Месси не играют товарищи по сборной, а он сам раздаёт передачи на них, нужно просто попасть в ворота.
Elliada
Elliada ответ HOROVEL7 (раскрыть)
сегодня в 12:06
Бруну сейчас действительно показывает класс. Настоящий лидер. За последние игры статистика внушительная. Но все равно его обходят вниманием, все внимание достается сам знаешь кому.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 12:05
От Аргентины только Месси, видно кто лидер и тащер сборной, от французов целых три, у них состав более сбалансированный, а от португальцев только Бруну вошёл заслуженно. Никаких истеричек.
112910415
112910415
сегодня в 12:03
сие справедливо
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 11:56
Бруну Фернандеш отличается от Месси и Мбаппе. Во-первых сборная Португалии не играет на него, как сборные Аргентины и Франции играют на Месси и Мбаппе соответственно. Дешам сказал, что все сделает, чтобы Мбаппе взял «Золотую бутсу»: это только возможно, если они дойдут до финала, или Мбаппе забьет пару хет-триков в 1/4 финале и в полуфинале. На Месси также играют товарищи по сборной, потому что он может побить очередной рекорд. Но история Бруну не такая. В сборной Португалии играет Роналду, который так празднует гол своего партнера, как будто именно он коснулся мяча. А в это время Бруну очень тихо и скромно лидирует.

Это не случайно, что «Реал» возобновил интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандешу. 28-летний футболист фантастически начал чемпионат мира, забив два гола и сделав две результативные передачи в первых двух матчах группового этапа сборной Португалии.

Однако «Манчестер Юнайтед» не желает продавать португальского полузащитника, и «Реалу» придется заплатить намного больше, чем 63 миллиона евро, которые английская сторона заплатила за португальского полузащитника.

Бруну молодец!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:54
А, где гелевый?). За дверь значит его. Ждём в окно?!).
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:51
трое из ПСЖ; трое - из МЮ. Любапытно!
Elliada
Elliada
сегодня в 11:48
С каждой игрой рейтинг будет меняться. Но где Щесны?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:39
На данный момент Может это и так. Далее список может измениться...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 