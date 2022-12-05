Ливакович — лучший игрок матча Япония — Хорватия

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против сборной Японии (1:1, 3:1 по пенальти).
Ливакович отразил три пенальти в серии послематчевых одиннадцатиметровых.
Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против сборной Японии (1:1, 3:1 по пенальти).
Ливакович отразил три пенальти в серии послематчевых одиннадцатиметровых.
Там больше заслуга не вратаря, а то, что японцы вообще не умеют бить пенальти) Видимо, на тренировках они забили на пенки) Только один блондин, когда все уходили с тренировки, оставался и бил пенальти в пустые ворота до позднего вечера)
Все впечатление от матча испортила бездарная серия пенальти в исполнении японцев. Даже радости никакой не чувствую от победы хорватов - так слабо бить пенальти это умудриться надо, конечно.
Но не стоит японцам сильно расстраиваться. По игре прогресс колоссальный. Пенальти - работа над ошибками. Зная их дисциплинированность, к следующему ЧМ отработают.
Там больше заслуга не вратаря, а то, что японцы вообще не умеют бить пенальти) Видимо, на тренировках они забили на пенки) Только один блондин, когда все уходили с тренировки, оставался и бил пенальти в пустые ворота до позднего вечера)
Все впечатление от матча испортила бездарная серия пенальти в исполнении японцев. Даже радости никакой не чувствую от победы хорватов - так слабо бить пенальти это умудриться надо, конечно.
Но не стоит японцам сильно расстраиваться. По игре прогресс колоссальный. Пенальти - работа над ошибками. Зная их дисциплинированность, к следующему ЧМ отработают.