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Ливакович — лучший игрок матча Япония — Хорватия

вчера, 21:39
ЯпонияЛоготип футбольный клуб Япония1 : 1Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗакончился после серии пенальти

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против сборной Японии (1:1, 3:1 по пенальти).

Ливакович отразил три пенальти в серии послематчевых одиннадцатиметровых.

Ливакович — лучший игрок матча Япония — Хорватия

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:08
При всем уважении к Ливаковичу, японцы били как девочки
Там больше заслуга не вратаря, а то, что японцы вообще не умеют бить пенальти) Видимо, на тренировках они забили на пенки) Только один блондин, когда все уходили с тренировки, оставался и бил пенальти в пустые ворота до позднего вечера)
Все впечатление от матча испортила бездарная серия пенальти в исполнении японцев. Даже радости никакой не чувствую от победы хорватов - так слабо бить пенальти это умудриться надо, конечно.
Но не стоит японцам сильно расстраиваться. По игре прогресс колоссальный. Пенальти - работа над ошибками. Зная их дисциплинированность, к следующему ЧМ отработают.
monah-10
monah-10
вчера в 21:42
Как сказать, если не Перишич, то и небыло бы ни серии пенальти, ни героя Ливаковича, но молодцы, и по праву.
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