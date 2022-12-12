Беллингем – о вылете Англии с ЧМ-2022: «Наше время еще придет»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал вылет команды с чемпионата мира в Катаре на странице в социальных сетях.
Вылетела команда, которая была лучше в тот вечер. Таким иногда бывает футбол. Но я все равно очень горжусь тем, как команда боролась, а также игрой, которую мои партнеры показали на протяжении всего турнира. Продолжайте верить в нас. Наше время еще придет.
Напомним, что английская команда проиграла сборной Франции в матче 1/4 финала ЧМ-2022 со счетом 1:2, закончив свое выступление на турнире.