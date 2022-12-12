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Беллингем – о вылете Англии с ЧМ-2022: «Наше время еще придет»

сегодня, 17:46
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал вылет команды с чемпионата мира в Катаре на странице в социальных сетях.

Вылетела команда, которая была лучше в тот вечер. Таким иногда бывает футбол. Но я все равно очень горжусь тем, как команда боролась, а также игрой, которую мои партнеры показали на протяжении всего турнира. Продолжайте верить в нас. Наше время еще придет.

Напомним, что английская команда проиграла сборной Франции в матче 1/4 финала ЧМ-2022 со счетом 1:2, закончив свое выступление на турнире.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 20:11
Думаю у этого состава, который был на ЧМ, будет прследний шанс добиться большой победы, на это у них есть ЧЕ 2024, а вот после этого, состав серьезно изменится, но костяк из молодых игроков в лице Беллингема, Сака, Фодена, Маунта, Рэшфорда, Райса останется, и у них еще будет пару крупных турниров на то, что бы привести сборную" трех львов" к большим победам!
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 18:12
хорошо тебе говорить ещё молодой
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:10
Наоборот, оно уже ушло.
Гость
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