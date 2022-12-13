Луис Энрике высказался о своём будущем

Экс-тренер сборной Испании рассказал о своих планах на будущее.

Со мной впервые не продлили соглашение. Такой вариант для меня ближе. Если в твои силы больше не верят, не считают, что ты подходишь для данной работы, то я спокойно иду дальше. После Евро-2020 мне предлагали новый договор, но я отказался, отложив до конца чемпионата мира 2022. Думаю, это правильно.

Казалось, что решение останется за мной, но мне даже не пришлось этого делать. Теперь мне предоставлена свобода выбора своей будущей работы. Я хочу тренировать, представляю себя во главе клуба, который сможет более точно сделать все то, что в сборной не получалось.

Эта страница перевернута, и я, пожалуй, возьму паузу до следующего сезона.