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Луис Энрике высказался о своём будущем

сегодня, 08:25

Экс-тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о своих планах на будущее.

Со мной впервые не продлили соглашение. Такой вариант для меня ближе. Если в твои силы больше не верят, не считают, что ты подходишь для данной работы, то я спокойно иду дальше. После Евро-2020 мне предлагали новый договор, но я отказался, отложив до конца чемпионата мира 2022. Думаю, это правильно.

Казалось, что решение останется за мной, но мне даже не пришлось этого делать. Теперь мне предоставлена свобода выбора своей будущей работы. Я хочу тренировать, представляю себя во главе клуба, который сможет более точно сделать все то, что в сборной не получалось.

Эта страница перевернута, и я, пожалуй, возьму паузу до следующего сезона.

Ранее стало известно, кто назначен на пост наставника национальной команды Испании

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 09:02
Луис Энрике без работы точно не останется. Возможно правильно, что до конца сезона он собирается взять паузу, отдохнуть. Но если будет нормальное предложение в этот период, что вполне возможно, то вряд ли он откажется.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:40
Нужно немножко отдохнуть, добраться силы...
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