Луис Энрике: «Не вижу никого лучше Испании среди полуфиналистов ЧМ-2022»

Экс-главный тренер сборной Испании поделился своим мнением о полуфиналистах мундиаля в Катаре.

На подготовку к ЧМ у нашей очень молодой команды было четыре года, и я чувствую, что мы упустили очень хорошую возможность. Я смотрю на полуфиналистов и не вижу никого лучше нас. Думаю, с точки зрения игры наша команда упустила хорошую возможность. Если не считать 12 минут с Японией, мы показывали футбол хорошего уровня, а потом у нас возникли проблемы с Марокко.