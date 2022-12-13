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Луис Энрике: «Не вижу никого лучше Испании среди полуфиналистов ЧМ-2022»

сегодня, 00:19

Экс-главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился своим мнением о полуфиналистах мундиаля в Катаре.

На подготовку к ЧМ у нашей очень молодой команды было четыре года, и я чувствую, что мы упустили очень хорошую возможность. Я смотрю на полуфиналистов и не вижу никого лучше нас. Думаю, с точки зрения игры наша команда упустила хорошую возможность. Если не считать 12 минут с Японией, мы показывали футбол хорошего уровня, а потом у нас возникли проблемы с Марокко.

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 02:34
Лучше бы ты промолчал!
Верг
Верг
сегодня в 01:39
такой позорный индюк
MikeSevas
MikeSevas
сегодня в 00:29
Аргентина,Франция
протон
протон
сегодня в 00:26
Почему имея такое колоссальное владение мячом не пользоваться этим , чаще играть вертикально и больше между линий , а так это владение абсолютно бесполезно на практике , именно такое , как у Испанцев
ЧМ - это про здесь и сейчас, поэтому не сработала тики-така. По этой причине Пеп уничтожает АПЛ каждый год, но в ЛЧ кубковая система и есть эффект внезапности. На длинной дистанции ты внезапно можешь проиграть Бернли один раз, но выиграть все остальные Фулхэмы - нет проблем. На ЧМ ты так не сможешь. Но как бы ни то было, мне кажется такая команда как Испания должна уметь в пенальти лучше Марокко. Непонятно, как вы можете пасовать точно друг на друга 120 минут, но не можете "отдать точный пас" в самый угол ворот при пенальти.
протон
протон
сегодня в 00:25
Футбол – это тот вид спорта, в котором команда может не атаковать, а просто бессмысленно владеть мячом 80% времени и проиграть.
Гость
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