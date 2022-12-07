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Бывшая порноактриса вызвала на бой Дзюбу

вчера, 20:06

Бывшая порноактриса и звезда поп-ММА Елена Беркова вызвала на бой экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

В боях его никто ещё не видел, а в порно он засветился. Ну как засветился, сам с собой, и очень быстро. Думаю, что я обыграю его и там, и там. Кроме футбола, конечно, там он профессионал. Но в боях и в порно он мне не соперник. Артем, как насчет поединка в клетке? Готов выйти и проиграть девушке? Это не обидно, ведь ты проиграешь королеве ММА и приобретешь драгоценный опыт. Одним словом, вперед, Артем!

Напомним, что последним на данный момент клубом в карьере Дзюбы стал турецкий «Адана Демирспор», за который Артем сыграл пять матчей и забил один гол.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:28
"Кроме футбола, конечно, там он профессионал" − насмешила 😂🤣😉
112910415
112910415
сегодня в 04:56
идея-то перспективная
ЕL FENOMENО
ЕL FENOMENО
вчера в 23:01
Везет Артему,сразу ляжет на лопатки между вуалью)))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ нечитайло (раскрыть)
вчера в 22:51
Просто даёт дурачку подработать . А то без работы , бедолага .)))))
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 21:58
Может оказаться, что и на футбольном поле Елена будет смотреться не хуже Артёма.
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:28
Видимо, по кукушке ее сильно долбили во время съёмок . Часто стала нести какую то хрень
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:05
пиар нафталиновых персон не более того
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 20:23
Какой-то нелепый эпатаж.
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:20
Не понятна цель поединка
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:16
Два 56а-это сила.
Futurista
Futurista
вчера в 20:15
Пока не порно, но уже задорно)...
shlomo2
shlomo2 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:07
Добра Вам!

А я вот заказал у Соккера в качестве приза одну 10% акцию Газпрома.... обещали подумать....::::)))))))))
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