Бывшая порноактриса вызвала на бой Дзюбу

Бывшая порноактриса и звезда поп-ММА Елена Беркова вызвала на бой экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.
В боях его никто ещё не видел, а в порно он засветился. Ну как засветился, сам с собой, и очень быстро. Думаю, что я обыграю его и там, и там. Кроме футбола, конечно, там он профессионал. Но в боях и в порно он мне не соперник. Артем, как насчет поединка в клетке? Готов выйти и проиграть девушке? Это не обидно, ведь ты проиграешь королеве ММА и приобретешь драгоценный опыт. Одним словом, вперед, Артем!
Напомним, что последним на данный момент клубом в карьере Дзюбы стал турецкий «Адана Демирспор», за который Артем сыграл пять матчей и забил один гол.
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