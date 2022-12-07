Бывшая порноактриса вызвала на бой Дзюбу

Бывшая порноактриса и звезда поп- ММА Елена Беркова вызвала на бой экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

В боях его никто ещё не видел, а в порно он засветился. Ну как засветился, сам с собой, и очень быстро. Думаю, что я обыграю его и там, и там. Кроме футбола, конечно, там он профессионал. Но в боях и в порно он мне не соперник. Артем, как насчет поединка в клетке? Готов выйти и проиграть девушке? Это не обидно, ведь ты проиграешь королеве ММА и приобретешь драгоценный опыт. Одним словом, вперед, Артем!