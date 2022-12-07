Сюрприз от Аргентины, тайна Кукуяна и «суторминки». Лучшие шутки о чемпионате мира и РПЛ

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вчера, 19:33

Ваш юмор и мемы – вниманию читателей.

16 место. Аргентина проиграла Саудовской Аравии – первая и не последняя сенсация ЧМ -2022.

Jeck Denielse: Алё, дорогая. Помнишь, ты говорила о сюрпризе? Ставь на Саудовскую Аравию…

15 место. Сборные Уругвая и Аргентины привезли на чемпионат мира по 900 килограммов мяса. Луис Энрике стейки доесть точно не успел.

VeniaminS: Пива не будет – хотя бы мясо.

14 место. Канунников вспомнил, что во времена Капелло в сборной «не хватало свободы».

Tostao: Над вами тренеру только с палкой стоять, по-другому нельзя.

13 место. Семак рассуждал о переезде на работу в европейский клуб после слов Юрия Сёмина, что он может оказаться в топ-5.

Варвар7: От добра добра не ищут!

ANATOLY KANDAUROV: Маленько поправлю: «От бабла бабла не ищут».

12 место. Гаранин покинул «Сочи».

Andrei Galash: Буйнов уже давно пел песню про «Сочи»: «И если тренера потерял ты ночью в Сочи, днём с огнём уже не сыщешь – это точно!»

11 место. Орлов: «„Зенит“ напоминает „Барселону“ лучших времен в рамках РПЛ ».

Бубнин: Я тоже напоминаю Месси в рамках своей комнаты.

10 место. Игроков из заявки Англии на ЧМ оценили в 1.26 миллиарда евро. Сразу три команды дороже миллиарда.

Jeck Denielse: Ну вы даёте… 1.26 млрд евро… ))

9 место. Экс-игрок «Зенита» заскучал, смотря один из матчей РПЛ .

Andrei Galash: Чухлов смотрел в телевизор с другой стороны – так точно помрешь от скуки.

8 место. Самое комичное завершение карьеры у Пике – удалился еще до выхода на поле в последнем матче.

Asper: Судья: «Ты ещё не ушел? Уходи».

7 место. Галактионов стал главным тренером «Локомотива».

Andrei Galash: Сёмин, узнав о назначении Галактионова.

6 место. Слуцкий принял решение уволиться из «Рубина». Билялетдинов не знает, где Леонид Викторович окажется.

Futurista: Где... Где... «Вкусно – и точка».

AIVi77: С такими результатами – сначала сюда.

5 место. Знаменитая реклама с подтекстом, ведь играют на чемодане от той же фирмы, что хранит кейс для Кубка мира, который вынес на поле перед стартом ЧМ Марсель Десайи.

Роналду заявил, что хотел бы поставить Месси мат в футболе, на что LOpp нашел ответ:

4 место. Один из приколов турнира – как Португалия и Роналду безуспешно воевали за гол в ворота Уругвая, пытаясь отобрать мяч у Фернандеша в пользу Криштиану.

Futurista: Нашли прилипший к мячу волос… Отправили на генетическую экспертизу…

3 место. Агент Сычевого обсуждал его трансферную стоимость.

Jeck Denielse: Две «суторминки» будет достаточно…

2 место. Кукуян — один из лучших арбитров сезона в РПЛ , но вы раскрыли тайну его интересной фамилии.

pomor45: «Ку» на языке обитателей планеты Кин-Дза-Дза означает «привет». Кукуян – это Ян с приветом в квадрате.

1 место. Мостовой предположил, что нравится Салиховой как мужчина, отсюда внимание жены Федуна к привычно «адекватным» заявлениям Царя.

Трезвый повар: Судя по многочисленным высказываниям Мостового, он сам себе нравится как мужчина.