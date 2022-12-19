«Атлетико» хочет обменять Сауля на игрока «Ювентуса»

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вчера, 11:27

Полузащитник «Атлетико» может перейти в «Ювентус».

Клуб из Мадрида рассматривает вариант, при котором произойдет обмен игроками, согласно данному плану, полузащитник «Ювентуса» отправится в стан «матрасников». Контракт француза с «бьянконери» истекает по окончании текущего сезона. Однако «Атлетико» не хочет участвовать в гонке за подписание игрока в качестве свободного агента, уже в следующем месяце испанцы планируют обменяться с «Юве».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может принять участие в другой сделке по обмену футболистами.