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«Атлетико» хочет обменять Сауля на игрока «Ювентуса»

вчера, 11:27

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес может перейти в «Ювентус».

Клуб из Мадрида рассматривает вариант, при котором произойдет обмен игроками, согласно данному плану, полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо отправится в стан «матрасников». Контракт француза с «бьянконери» истекает по окончании текущего сезона. Однако «Атлетико» не хочет участвовать в гонке за подписание игрока в качестве свободного агента, уже в следующем месяце испанцы планируют обменяться с «Юве».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может принять участие в другой сделке по обмену футболистами.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:03
Ни Ювентус, ни Атлетико с их оборонительным стилем не подойдут Рабьо! Ему нужно переходить в более атакующие команды
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:35
У свободного агента запросы будут выше, лучше заранее договариваться.
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