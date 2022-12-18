Ван Нистелрой прокомментировал возможный трансфер Гакпо

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сегодня, 12:13

Главный тренер ПСВ высказался о возможном уходе 23-летнего нападающего из клуба:

Если бы у меня был выбор, я бы предпочёл, чтобы Гакпо ушёл летом, но это возможно и в зимнее трансферное окно. Иногда наступает момент, когда ты не можешь сказать нет.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» проведет переговоры по поводу трансфера Гакпо в январе.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 29 матчах за ПСВ , забил 15 голов и отдал 18 результативных передач.

Соглашение нападающего с нидерландским клубом истекает в 2026 году.