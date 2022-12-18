Ван Нистелрой прокомментировал возможный трансфер Гакпо

Главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой высказался о возможном уходе 23-летнего нападающего Коди Гакпо из клуба:
Если бы у меня был выбор, я бы предпочёл, чтобы Гакпо ушёл летом, но это возможно и в зимнее трансферное окно. Иногда наступает момент, когда ты не можешь сказать нет.
Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» проведет переговоры по поводу трансфера Гакпо в январе.
В нынешнем сезоне форвард принял участие в 29 матчах за ПСВ, забил 15 голов и отдал 18 результативных передач.
Соглашение нападающего с нидерландским клубом истекает в 2026 году.