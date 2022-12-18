Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиНидерланды. Эредивизие 2022/2023

Ван Нистелрой прокомментировал возможный трансфер Гакпо

сегодня, 12:13

Главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой высказался о возможном уходе 23-летнего нападающего Коди Гакпо из клуба:

Если бы у меня был выбор, я бы предпочёл, чтобы Гакпо ушёл летом, но это возможно и в зимнее трансферное окно. Иногда наступает момент, когда ты не можешь сказать нет.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» проведет переговоры по поводу трансфера Гакпо в январе.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 29 матчах за ПСВ, забил 15 голов и отдал 18 результативных передач.

Соглашение нападающего с нидерландским клубом истекает в 2026 году.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиБеллингем станет краеугольным камнем новой команды в «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 12:41
Слухи«Челси» интересуется нападающим «Барселоны»
Сегодня, 12:21
Слухи«Ливерпуль» может усилиться футболистом «Боруссии» Дортмунд
Сегодня, 11:39
Слухи«Ливерпуль» и «Челси» хотят приобрести футболиста «Брайтона»
Сегодня, 11:25
СлухиБускетс ещё не определился со своим будущим
Сегодня, 10:49
Модрич мог оказаться в клубе из Манчестера
Сегодня, 09:31
Все комментарии
John 5mith
John 5mith
сегодня в 13:20
На зарплате обиженного ушельца манки сэкономили достаточно чтобы сделать ПСВ предложение от которого нельзя отказаться
shlomo
shlomo
сегодня в 12:17
Удержать конечно можно, но наверное смысла в этом нет...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 