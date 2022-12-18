Беллингем станет краеугольным камнем новой команды в «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 12:41

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести права на полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема.

«Дьяволы» хотят строить новую команду вокруг игрока, именно это, по мнению МЮ , должно привлечь его в команду. «Манчестер Юнайтед» хочет донести до Беллингема, что в других клубах он станет лишь одним из исполнителей, в манкунианском клубе же он будет находиться в центре внимания. Главный тренер МЮ Эрик тен Хаг доволен игрой Беллингема и также хочет видеть его в своей команде.

На футболиста есть и другие претенденты.