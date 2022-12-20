Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли отказался переходить в «Барселону»

Нападающий Габриэл Мартинелли продолжит выступать за «Арсенал».
В подписании бразильца заинтересована «Барселона», однако форвард уведомил каталонский клуб, что не намерен покидать свою нынешнюю команду.
Мартинелли собирается продлить контракт с «Арсеналом» до 2027 года. Текущее соглашение игрока рассчитано до 2024-го.
Но теперь все в клубе должны понимать, раз молодые перспективные игроки верят в проект Артеты и Эду, значит руководству нужно больше вкладывать в команду и быть постоянно в чемпионской гонке иначе через сезон другой, эти талантливые игроки сами начнут ныть и захотят уйти в другой клуб и удержать их будет сложно!
Но теперь все в клубе должны понимать, раз молодые перспективные игроки верят в проект Артеты и Эду, значит руководству нужно больше вкладывать в команду и быть постоянно в чемпионской гонке иначе через сезон другой, эти талантливые игроки сами начнут ныть и захотят уйти в другой клуб и удержать их будет сложно!