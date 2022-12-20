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Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли отказался переходить в «Барселону»

вчера, 15:55

Нападающий Габриэл Мартинелли продолжит выступать за «Арсенал».

В подписании бразильца заинтересована «Барселона», однако форвард уведомил каталонский клуб, что не намерен покидать свою нынешнюю команду.

Мартинелли собирается продлить контракт с «Арсеналом» до 2027 года. Текущее соглашение игрока рассчитано до 2024-го.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:03
Молодец, отличное решение! Надеюсь в скором времени контракты с Сака и Мартинелли продлят на долгосрочной основе! В свое время еще до просмотром в Арсенале, Габриэля просматривали в МЮ и Барселоне, но и те и другие отказались,а теперь кусают локти....!
Но теперь все в клубе должны понимать, раз молодые перспективные игроки верят в проект Артеты и Эду, значит руководству нужно больше вкладывать в команду и быть постоянно в чемпионской гонке иначе через сезон другой, эти талантливые игроки сами начнут ныть и захотят уйти в другой клуб и удержать их будет сложно!
ДСА
ДСА
вчера в 16:12
Барселона сначала предлагает хороший контракт, а потом плачится и просит игрока умерить зарплатные аппетиты.
Гость
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