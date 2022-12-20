Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли отказался переходить в «Барселону»

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вчера, 15:55

Нападающий продолжит выступать за «Арсенал».

В подписании бразильца заинтересована «Барселона», однако форвард уведомил каталонский клуб, что не намерен покидать свою нынешнюю команду.

Мартинелли собирается продлить контракт с «Арсеналом» до 2027 года. Текущее соглашение игрока рассчитано до 2024-го.