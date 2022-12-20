Мбаппе готов уйти из ПСЖ ради сборной. Француз ищет команду в более сильном чемпионате

Взвешиваем все «за» и «против».
Слишком лихо началась карьера главной звезды поколения в лице Килиана Мбаппе. Переход в «Пари Сен-Жермен» за 150 миллионов евро, чемпионство в Лиге 1 и победа на чемпионате мира в возрасте 19 лет. Он уже собрал внушительную коллекцию трофеев, теперь пора бы пройти огонь, воду и медные трубы. Одно из последних сильных разочарований – поражение в финале ЧМ-2022 от Аргентины. Летом решение продлить контракт с ПСЖ казалось Килиану правильным для развития французского футбола, но теперь он изменил свое мнение. По последним сообщениям, нападающий хочет найти себе команду в более сильном чемпионате.
За уход. Уровень Лиги 1
В чемпионате Франции у Мбаппе будет в разы меньше факторов для роста. Прежде всего, нет никакой конкуренции – трофей парижанам можно вручать уже в начале сезона. Да, похожая ситуация у «Баварии», но все равно Левандовски продолжал показывать уровень. Но немецкий гранд и на международной арене достигал успеха. А где победа в ЛЧ у ПСЖ? В сравнении с Лигой 1 конкуренция выше и в Серии А, и тем более в АПЛ, с натяжкой – в чемпионате Испании.
Оборонительные игроки тоже являются проблемой. Это дровосеки – играют жестко, лупят по ногам. Конечно, это заставляет принимать решения быстрее. Но повышается и риск травмы, а оперативность действий лучше повышать в условиях высокого темпа матчей.
Против ухода. Мбаппе и так в порядке
Килиану следует различать, за что в поражении Франции ответственность лежит на нем, а за что – нет. В случае с игрой против Аргентины ему себя ругать стоит лишь за одно – крайне бледные первые 60-70 минут. Нельзя большую часть решающего поединка быть незаметным на поле – это вина не только форварда, но и всей команды. Зато Мбаппе реабилитировался, на своих плечах дотащил французов до серии пенальти, отыграв отставание с 0:2, а затем ответил на гол соперника в овертайме, реализовав свой 11-метровый удар.
Поэтому и винить себя за неудачу не стоит. Бледность всей команды – следствие действий каждого футболиста на поле, а не только Мбаппе. Судя по тому, что показал форвард, игра во французской лиге не идет ему во вред, но родной чемпионат 24-летний француз очевидно перерос.
За уход. Высокий спрос
Таким он и должен быть на очевидно талантливого нападающего. «Реал» за Килианом охотился очень долго. С разной долей вероятности появлялись инсайды о желании подписать игрока у «Барселоны» и «Манчестер Сити». У той же «Баварии» сейчас нет яркого завершителя атак. Мане, Сане – профильные вингеры, а Шупо-Мотинг – явно не уровень элитного завершителя.
Против ухода. Потенциальный прорыв ПСЖ
Он становится более вероятным, ведь парижане работают над исправлением своих ошибок. Клуб ментально вырос. Прежде всего из-за отсутствия множества бессмысленных трат. Раньше они покупали охапку звезд, не думая, что разместить некоторых из них на поле одновременно будет невозможно. Такая политика приводила к конфликтам в раздевалке, делению на лагеря. После Месси и Рамоса ПСЖ перестал облизываться на мировых звезд.
То же самое – на тренерском мостике. Назначая Эмери, Тухеля и Почеттино, французский гранд наступал на одни и те же грабли. После того как не получилось подписать Зидана, шейхи сошлись на кандидатуре, для себя не свойственной – прагматичном и малоизвестном Кристофе Гальтье.
Взросление «верхушки» клуба рано или поздно приведет к аналогичному процессу в коллективе. Тогда и придет победа в ЛЧ. Уход из клуба, зачатки прогресса которого уже наблюдаются, был бы ошибкой.
За уход. «Реал»
Сливочные были предельно близки к подписанию Килиана летом. Тогда ПСЖ все же нашел аргументы в пользу продления форвардом контракта через влияние на трансферную политику и пользу для французского футбола. Футболиста у мадридцев увели из-под носа, чем они наверняка оскорбились.
Но решение проблемы бывает дороже принципов. Сейчас на отношения «Реала» и Мбаппе могут повлиять две движущие силы. Во-первых, мадридцы могут лишиться основного нападающего Карима Бензема. Его контракт истекает следующим летом, а новостей о продлении нет. Прошлый сезон, вероятно, был последним рывком француза ради получения «Золотого мяча», а за ним последует стагнация. Самим «сливочным» нужен игрок, который и результат будет приносить, и молодого Эндрика подводить к старту.
Во-вторых, сам Мбаппе изменил отношение к возможному уходу из ПСЖ. Теперь для него это фактор для роста, который поможет принести Франции победу на ЧМ.
Против ухода. Макрон
Президент Франции пристально следит за судьбой главного национального таланта. Когда появились слухи о приближающемся трансфере Килиана в «Реал», Эммануэль лично уговаривал нападающего остаться, считая, что это пойдет на пользу всем. Футболист сам отмечал, что Макрон звонил ему и говорил, что войти в историю тот может и в родном чемпионате. После поражения в финале Эммануэль вышел на поле и утешал лидера команды.
Вряд ли за несколько месяцев что-то изменилось. К тому же у политика есть и личный интерес. Новость, что глава Франции уговорил Мбаппе остаться, поднимает рейтинги Макрона среди следящей за футболом части населения.
Вывод. Уйти не ради сборной
У национальной команды и так все в порядке: два финала подряд – это огромный успех, который с текущим подбором исполнителей будет только закрепляться. Искать новые вызовы стоит скорее ради личного роста. В Лиге 1 уже не получится прогрессировать с тем же темпом. Для ПСЖ это будет очевидный удар, но парижане с их ресурсом без труда найдут элитного нападающего, если потребуется, а имиджевый провал сгладится со временем.
Но вот недавно на Ю-тубе посмотрел 20-минутный сюжет о нём, в котором были представлены все его выкрутасы во время матча: истинный ребёнок с отсутствием этой самой дисциплины во всём, что касается футбола. Такое впечатление, что он ещё не наигрался в детском саду, до сих пор ходит с открытым от удивления ртом и поражается тому, что весь мир почему-то не крутится вокруг него, а он - не центр Вселенной.
Но вот недавно на Ю-тубе посмотрел 20-минутный сюжет о нём, в котором были представлены все его выкрутасы во время матча: истинный ребёнок с отсутствием этой самой дисциплины во всём, что касается футбола. Такое впечатление, что он ещё не наигрался в детском саду, до сих пор ходит с открытым от удивления ртом и поражается тому, что весь мир почему-то не крутится вокруг него, а он - не центр Вселенной.
Будет игроком ротации в каких-нибудь Химках
Будет игроком ротации в каких-нибудь Химках