Мбаппе готов уйти из ПСЖ ради сборной. Француз ищет команду в более сильном чемпионате

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вчера, 14:49

Взвешиваем все «за» и «против».

Слишком лихо началась карьера главной звезды поколения в лице Килиана Мбаппе. Переход в «Пари Сен-Жермен» за 150 миллионов евро, чемпионство в Лиге 1 и победа на чемпионате мира в возрасте 19 лет. Он уже собрал внушительную коллекцию трофеев, теперь пора бы пройти огонь, воду и медные трубы. Одно из последних сильных разочарований – поражение в финале ЧМ -2022 от Аргентины. Летом решение продлить контракт с ПСЖ казалось Килиану правильным для развития французского футбола, но теперь он изменил свое мнение. По последним сообщениям, нападающий хочет найти себе команду в более сильном чемпионате.

За уход. Уровень Лиги 1

В чемпионате Франции у Мбаппе будет в разы меньше факторов для роста. Прежде всего, нет никакой конкуренции – трофей парижанам можно вручать уже в начале сезона. Да, похожая ситуация у «Баварии», но все равно Левандовски продолжал показывать уровень. Но немецкий гранд и на международной арене достигал успеха. А где победа в ЛЧ у ПСЖ ? В сравнении с Лигой 1 конкуренция выше и в Серии А, и тем более в АПЛ , с натяжкой – в чемпионате Испании.

Оборонительные игроки тоже являются проблемой. Это дровосеки – играют жестко, лупят по ногам. Конечно, это заставляет принимать решения быстрее. Но повышается и риск травмы, а оперативность действий лучше повышать в условиях высокого темпа матчей.

Против ухода. Мбаппе и так в порядке

Килиану следует различать, за что в поражении Франции ответственность лежит на нем, а за что – нет. В случае с игрой против Аргентины ему себя ругать стоит лишь за одно – крайне бледные первые 60-70 минут. Нельзя большую часть решающего поединка быть незаметным на поле – это вина не только форварда, но и всей команды. Зато Мбаппе реабилитировался, на своих плечах дотащил французов до серии пенальти, отыграв отставание с 0:2, а затем ответил на гол соперника в овертайме, реализовав свой 11-метровый удар.

Поэтому и винить себя за неудачу не стоит. Бледность всей команды – следствие действий каждого футболиста на поле, а не только Мбаппе. Судя по тому, что показал форвард, игра во французской лиге не идет ему во вред, но родной чемпионат 24-летний француз очевидно перерос.

За уход. Высокий спрос

Таким он и должен быть на очевидно талантливого нападающего. «Реал» за Килианом охотился очень долго. С разной долей вероятности появлялись инсайды о желании подписать игрока у «Барселоны» и «Манчестер Сити». У той же «Баварии» сейчас нет яркого завершителя атак. Мане, Сане – профильные вингеры, а Шупо-Мотинг – явно не уровень элитного завершителя.

Против ухода. Потенциальный прорыв ПСЖ

Он становится более вероятным, ведь парижане работают над исправлением своих ошибок. Клуб ментально вырос. Прежде всего из-за отсутствия множества бессмысленных трат. Раньше они покупали охапку звезд, не думая, что разместить некоторых из них на поле одновременно будет невозможно. Такая политика приводила к конфликтам в раздевалке, делению на лагеря. После Месси и Рамоса ПСЖ перестал облизываться на мировых звезд.

То же самое – на тренерском мостике. Назначая Эмери, Тухеля и Почеттино, французский гранд наступал на одни и те же грабли. После того как не получилось подписать Зидана, шейхи сошлись на кандидатуре, для себя не свойственной – прагматичном и малоизвестном Кристофе Гальтье.

Взросление «верхушки» клуба рано или поздно приведет к аналогичному процессу в коллективе. Тогда и придет победа в ЛЧ . Уход из клуба, зачатки прогресса которого уже наблюдаются, был бы ошибкой.

За уход. «Реал»

Сливочные были предельно близки к подписанию Килиана летом. Тогда ПСЖ все же нашел аргументы в пользу продления форвардом контракта через влияние на трансферную политику и пользу для французского футбола. Футболиста у мадридцев увели из-под носа, чем они наверняка оскорбились.

Но решение проблемы бывает дороже принципов. Сейчас на отношения «Реала» и Мбаппе могут повлиять две движущие силы. Во-первых, мадридцы могут лишиться основного нападающего Карима Бензема. Его контракт истекает следующим летом, а новостей о продлении нет. Прошлый сезон, вероятно, был последним рывком француза ради получения «Золотого мяча», а за ним последует стагнация. Самим «сливочным» нужен игрок, который и результат будет приносить, и молодого Эндрика подводить к старту.

Во-вторых, сам Мбаппе изменил отношение к возможному уходу из ПСЖ . Теперь для него это фактор для роста, который поможет принести Франции победу на ЧМ .

Против ухода. Макрон

Президент Франции пристально следит за судьбой главного национального таланта. Когда появились слухи о приближающемся трансфере Килиана в «Реал», Эммануэль лично уговаривал нападающего остаться, считая, что это пойдет на пользу всем. Футболист сам отмечал, что Макрон звонил ему и говорил, что войти в историю тот может и в родном чемпионате. После поражения в финале Эммануэль вышел на поле и утешал лидера команды.

Вряд ли за несколько месяцев что-то изменилось. К тому же у политика есть и личный интерес. Новость, что глава Франции уговорил Мбаппе остаться, поднимает рейтинги Макрона среди следящей за футболом части населения.

Вывод. Уйти не ради сборной