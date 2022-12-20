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МЮ готов заплатить 65 миллионов фунтов стерлингов за вратаря «Порту»

сегодня, 10:37

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать нового вратаря.

По данным источника, «красные дьяволы» заинтересованы в переходе голкипера «Порту» Диогу Кошты. МЮ готов заплатить за португальца 65 млн фунтов стерлингов, которые являются суммой отступных игрока.

В нынешнем сезоне Кошта провёл 19 матчей за «Порту», 9 из которых на ноль.

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Все комментарии
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
сегодня в 14:53
Он и близко столько не стоит.
Предлагать такие бабки за кипера который допустил решающую ошибку.
Влаходимоса надо брать или Буну
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:30
Он не стоит этих денег, лажает много, а 9 сухарей в чемпионате португалии это вообще не показатель! Де Хеа в разы сильнее него! Лучше Облака взять или того же Ливаковича
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:29
МЮ не ищет дешевых вариантов.
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 10:56
А вратарь сборной Аргентины не нужен?
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