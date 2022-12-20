МЮ готов заплатить 65 миллионов фунтов стерлингов за вратаря «Порту»

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать нового вратаря.
По данным источника, «красные дьяволы» заинтересованы в переходе голкипера «Порту» Диогу Кошты. МЮ готов заплатить за португальца 65 млн фунтов стерлингов, которые являются суммой отступных игрока.
В нынешнем сезоне Кошта провёл 19 матчей за «Порту», 9 из которых на ноль.
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