«Баварии» нужна замена Нойеру. Нацелились на чемпиона мира и нового героя сборной Хорватии

Мануэль восстановится от травмы только летом.
«Бавария» сейчас занимается чем-то крайне непривычным и несвойственным для себя – ищет вратаря перед стартом зимнего трансферного окна. Помогает в поиске только завершившийся чемпионат мира.
Череда неудач Нойера
Нет, мюнхенцы не собираются отправлять легендарного вратаря на пенсию – дело тут в другом. Неудачи голкипера на вылете сборной Германии с мирового первенства не закончились. Мануэль решил покататься на лыжах, пока продолжается пауза в сезоне на время ЧМ, но сломал ногу. Как объяснял сам голкипер, это произошло, когда он пытался очистить голову прямо во время катания.
Ситуация для «Баварии» осложнилась еще сильнее, когда стали известны сроки восстановления Нойера – в нынешнем сезоне он уже точно не сыграет. Если бы речь шла о краткосрочной перспективе, вполне можно было бы довериться Свену Ульрайху. Но в таком положении требуется сохранить качество, чтобы не потерять ход в ЛЧ и Бундеслиге.
Первый вариант на оперативную смену 36-летнего – Александр Нюбель. Голкипер подписал контракт с «Баварией» летом 2020 года. Сейчас его из-за недостатка игровой практики отдали в «Монако» на правах аренды. Ранее уже сообщалось, что мюнхенцы хотят сохранить Александра и продлить с ним соглашение, но тот согласен на такое развитие событий только при условии, что станет основным после окончания контракта немецкой «стены». Так что сложившаяся ситуация для потенциального преемника Мануэля – шанс проявить себя.
Обратили внимание на сверкнувшего вратаря Хорватии
За Домиником Ливаковичем сложно было не следить. В национальной команде произошла смена поколений на позиции голкипера – если против Англии, России, Франции играл Субашич, то теперь такой же темп должен был задать 27-летний игрок загребского «Динамо».
С Домиником на последнем рубеже «шашечные» не потеряли стройности своей концепции – сохранили надежность, в штатном режиме преодолели группу и продолжили диктовать удобный сценарий в плей-офф. В плей-офф за счет этого удалось пройти Японию и Бразилию, взять бронзу ЧМ. Сам Ливакович в каждом из матчей проявлял себя крайне уверенно. Особенно в сериях пенальти. Главная его черта – уверенность на 11-метровых, Доминик не гадает направление, а ориентируется на момент удара.
За счет этого хорват установил национальный рекорд – он первый в истории сборной Хорватии, кто отразил 8 ударов за один матч (против Бразилии). Также он повторил рекорд по числу отраженных пенальти на одном ЧМ – их у Доминика 4. Столько же было у Субашича на ЧМ-2018 и аргентинца Гойкочеа на ЧМ-1990.
Так что и интерес «Баварии» к Ливаковичу вполне логичен – мюнхенцы не намерены тянуть и уже вступили в переговоры по потенциальной сделке. Сам голкипер на переход согласен, «Динамо» тоже готово поторговаться – запрашивает у кандидатов на футболиста 10 миллионов евро в виде компенсации.
Правда, при таком развитии событий встанет вопрос о преемнике Нойера. Вроде как им должен быть Нюбель, но, если в команде появится Ливакович, боссам «Баварии» придется поломать над этим голову.
Запасной вариант – Кейлор Навас
Такой сценарий более органичен, если речь идет о краткосрочной замене. Костариканцу, как и Нойеру, уже 36. Амплуа сменщика после возвращения основного голкипера не должно вызывать сильного протеста с его стороны – он и в «Пари Сен-Жермен» является дублером Джанлуиджи Доннаруммы.
Уйти из ПСЖ Кейлор хотел еще летом, когда Гальтье подтвердил, что первым номером будет итальянец. Наиболее близок оказался «Наполи», но сделка так и не была оформлена.
Вариант с подписанием Наваса для «Баварии» не является основным – первым делом они все же попробуют вернуть Нюбеля или подписать Ливаковича. Если не получится ни то, ни другое, мюнхенцы вернутся к кандидатуре вратаря Коста-Рики.
Есть у сценария с переходом Кейлора и очевидное препятствие – парижане не хотят помогать сопернику по 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Им же лучше будет, если немцы не решат проблемы до февраля. К тому же сама «Бавария» сомневается, что футболист сможет оперативно влиться в коллектив.
Понравился новый чемпион мира
Кандидатура Эмилиано Мартинеса всплыла совсем недавно – уже после финала чемпионата мира. Все-таки он был признан лучшим вратарем мундиаля, дошел со сборной Аргентины до решающей стадии турнира. Бело-голубые вели у Франции 2:0 и 3:2, оба раза пропускали – но в серии пенальти были уверены в своем голкипере.
Эмилиано, как и Ливакович, прежде всего запомнился своей психологической стойкостью. Он сбивал с толку Тчуамени, отбросив мяч от него в сторону, подрывал настрой французов, отреагировав даже на удар Килиана Мбаппе и танцуя после промаха Орельена, «съел» Кингсли Комана.
Переговоры для «Баварии» осложняет тот факт, что Эмилиано хотел бы остаться в АПЛ, но возможность сыграть в Лиге чемпионов может оказать большое влияние на конечное решение – по словам агента аргентинца Густаво Дони, Мартинес хочет выступить в еврокубках. А «Астон Вилла», игроком которой он является, и близко не может подобраться к топ-5, оставаясь за пределами первой десятки – даже назначение Унаи Эмери не меняет положение «львов». В этом плане у мюнхенцев очевидное преимущество.
Но упал в глазах многих когда поставил на сови яй..ца, свой кубок за лучшего вратаря ЧМ и через секунду две поцеловал, момент на фото.
Но упал в глазах многих когда поставил на сови яй..ца, свой кубок за лучшего вратаря ЧМ и через секунду две поцеловал, момент на фото.