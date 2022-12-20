«Баварии» нужна замена Нойеру. Нацелились на чемпиона мира и нового героя сборной Хорватии

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вчера, 11:53

Мануэль восстановится от травмы только летом.

«Бавария» сейчас занимается чем-то крайне непривычным и несвойственным для себя – ищет вратаря перед стартом зимнего трансферного окна. Помогает в поиске только завершившийся чемпионат мира.

Череда неудач Нойера

Нет, мюнхенцы не собираются отправлять легендарного вратаря на пенсию – дело тут в другом. Неудачи голкипера на вылете сборной Германии с мирового первенства не закончились. Мануэль решил покататься на лыжах, пока продолжается пауза в сезоне на время ЧМ , но сломал ногу. Как объяснял сам голкипер, это произошло, когда он пытался очистить голову прямо во время катания.

Ситуация для «Баварии» осложнилась еще сильнее, когда стали известны сроки восстановления Нойера – в нынешнем сезоне он уже точно не сыграет. Если бы речь шла о краткосрочной перспективе, вполне можно было бы довериться Свену Ульрайху. Но в таком положении требуется сохранить качество, чтобы не потерять ход в ЛЧ и Бундеслиге.

Первый вариант на оперативную смену 36-летнего – Александр Нюбель. Голкипер подписал контракт с «Баварией» летом 2020 года. Сейчас его из-за недостатка игровой практики отдали в «Монако» на правах аренды. Ранее уже сообщалось, что мюнхенцы хотят сохранить Александра и продлить с ним соглашение, но тот согласен на такое развитие событий только при условии, что станет основным после окончания контракта немецкой «стены». Так что сложившаяся ситуация для потенциального преемника Мануэля – шанс проявить себя.

Обратили внимание на сверкнувшего вратаря Хорватии

За Домиником Ливаковичем сложно было не следить. В национальной команде произошла смена поколений на позиции голкипера – если против Англии, России, Франции играл Субашич, то теперь такой же темп должен был задать 27-летний игрок загребского «Динамо».

С Домиником на последнем рубеже «шашечные» не потеряли стройности своей концепции – сохранили надежность, в штатном режиме преодолели группу и продолжили диктовать удобный сценарий в плей-офф. В плей-офф за счет этого удалось пройти Японию и Бразилию, взять бронзу ЧМ . Сам Ливакович в каждом из матчей проявлял себя крайне уверенно. Особенно в сериях пенальти. Главная его черта – уверенность на 11-метровых, Доминик не гадает направление, а ориентируется на момент удара.

За счет этого хорват установил национальный рекорд – он первый в истории сборной Хорватии, кто отразил 8 ударов за один матч (против Бразилии). Также он повторил рекорд по числу отраженных пенальти на одном ЧМ – их у Доминика 4. Столько же было у Субашича на ЧМ -2018 и аргентинца Гойкочеа на ЧМ -1990.

Так что и интерес «Баварии» к Ливаковичу вполне логичен – мюнхенцы не намерены тянуть и уже вступили в переговоры по потенциальной сделке. Сам голкипер на переход согласен, «Динамо» тоже готово поторговаться – запрашивает у кандидатов на футболиста 10 миллионов евро в виде компенсации.

Правда, при таком развитии событий встанет вопрос о преемнике Нойера. Вроде как им должен быть Нюбель, но, если в команде появится Ливакович, боссам «Баварии» придется поломать над этим голову.

Запасной вариант – Кейлор Навас

Такой сценарий более органичен, если речь идет о краткосрочной замене. Костариканцу, как и Нойеру, уже 36. Амплуа сменщика после возвращения основного голкипера не должно вызывать сильного протеста с его стороны – он и в «Пари Сен-Жермен» является дублером Джанлуиджи Доннаруммы.

Уйти из ПСЖ Кейлор хотел еще летом, когда Гальтье подтвердил, что первым номером будет итальянец. Наиболее близок оказался «Наполи», но сделка так и не была оформлена.

Вариант с подписанием Наваса для «Баварии» не является основным – первым делом они все же попробуют вернуть Нюбеля или подписать Ливаковича. Если не получится ни то, ни другое, мюнхенцы вернутся к кандидатуре вратаря Коста-Рики.

Есть у сценария с переходом Кейлора и очевидное препятствие – парижане не хотят помогать сопернику по 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Им же лучше будет, если немцы не решат проблемы до февраля. К тому же сама «Бавария» сомневается, что футболист сможет оперативно влиться в коллектив.

Понравился новый чемпион мира

Кандидатура Эмилиано Мартинеса всплыла совсем недавно – уже после финала чемпионата мира. Все-таки он был признан лучшим вратарем мундиаля, дошел со сборной Аргентины до решающей стадии турнира. Бело-голубые вели у Франции 2:0 и 3:2, оба раза пропускали – но в серии пенальти были уверены в своем голкипере.

Эмилиано, как и Ливакович, прежде всего запомнился своей психологической стойкостью. Он сбивал с толку Тчуамени, отбросив мяч от него в сторону, подрывал настрой французов, отреагировав даже на удар Килиана Мбаппе и танцуя после промаха Орельена, «съел» Кингсли Комана.