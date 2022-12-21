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Игорь Черевченко сообщил, что ведёт переговоры с зарубежными клубами

сегодня, 13:14

Бывший тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал слухи о том, что он может возглавить команду «Истиклол» из Таджикистана.

Когда сборная России играла в Таджикистане, я тоже там был, общался с представителями местных клубов. «Истиклол» — один из вариантов на данный момент, мой агент общается с ними. Есть также варианты с другими иностранными клубами. Ясность будет после 10 января.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:51
Скорее всего Кипр.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 13:48
Это как в старом анекдоте:
- Родственники за границей есть?
- Нет...
- А брат в Израиле?
- Нет, он на родине, это я за границей...
Черевченко - гражданин Таджикистана, для него "Истиклол" не зарубежный клуб, а вот Химки - был зарубежным.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:33
Казахстан ждёт тебя, наверное.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:16
Выходит в России он никому не нужен.
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