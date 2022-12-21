Игорь Черевченко сообщил, что ведёт переговоры с зарубежными клубами

Бывший тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал слухи о том, что он может возглавить команду «Истиклол» из Таджикистана.
Когда сборная России играла в Таджикистане, я тоже там был, общался с представителями местных клубов. «Истиклол» — один из вариантов на данный момент, мой агент общается с ними. Есть также варианты с другими иностранными клубами. Ясность будет после 10 января.
- Родственники за границей есть?
- Нет...
- А брат в Израиле?
- Нет, он на родине, это я за границей...
Черевченко - гражданин Таджикистана, для него "Истиклол" не зарубежный клуб, а вот Химки - был зарубежным.
- Родственники за границей есть?
- Нет...
- А брат в Израиле?
- Нет, он на родине, это я за границей...
Черевченко - гражданин Таджикистана, для него "Истиклол" не зарубежный клуб, а вот Химки - был зарубежным.