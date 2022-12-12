Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Первая лига 2022/2023

Каррера может стать главным тренером клуба Первой лиги

сегодня, 15:33

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Рубин».

Сообщается, что новое руководство казанцев сделает выбор из трех кандидатов на пост наставника команды. На данный момент Юрий Уткульбаев является исполняющим обязанности главного тренера коллектива. Ранее в «Рубин» хотели пригласить экс-наставника «Сочи» Вадима Гаранина, предыдущее руководство несколько раз встречалось с наставником. Однако сейчас появились и другие варианты. Кроме Карреры, команду может возглавить и бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Каррера отреагировал на слухи о возвращении в чемпионат России
Вчера, 14:29
Слухи«Пари НН» назначит нового главного тренера до 10 декабря
06 декабря
Экс-тренер серебряного призёра Премьер-Лиги высказался о будущем
06 декабря
СлухиОдин из клубов чемпионата Узбекистана интересуется Юраном
02 декабря
СлухиКержаков может возглавить клуб из Азербайджана
01 декабря
Р. Билялетдинов высказался о слухах по поводу работы в «Химках»
30 ноября
Сортировать
Все комментарии
dok66
dok66
сегодня в 16:56
Тогда уж лучше Кержаков .
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
сегодня в 16:07
Только Керж может помочь
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
сегодня в 15:56
Путь во второй дивизион
Пепс
Пепс
сегодня в 15:51
Уууууууууу Каррера.... Че то смешная новость какая то 😀😀😀😀😀😀😀😀😀
ДСА
ДСА
сегодня в 15:36
Рубину перебирать уже не приходится. Финансирования то бюджетного больше нет....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 