Каррера может стать главным тренером клуба Первой лиги

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сегодня, 15:33

Бывший главный тренер «Спартака» может возглавить «Рубин».

Сообщается, что новое руководство казанцев сделает выбор из трех кандидатов на пост наставника команды. На данный момент Юрий Уткульбаев является исполняющим обязанности главного тренера коллектива. Ранее в «Рубин» хотели пригласить экс-наставника «Сочи» Вадима Гаранина, предыдущее руководство несколько раз встречалось с наставником. Однако сейчас появились и другие варианты. Кроме Карреры, команду может возглавить и бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков.