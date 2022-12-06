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«Пари НН» назначит нового главного тренера до 10 декабря

вчера, 16:59

Имя нового главного тренера «Пари НН» станет известно до 10 декабря.

Нынешний тренер молодежного состава Валерий Бурлаченко будет назначен на этот пост временно. Командой ранее руководил Михаил Галактионов, который перешел на аналогичный пост в «Локомотиве». Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Антон Хазов. Сообщается, что Хазов не может быть назначен на свой пост на постоянной основе, поскольку у него нет лицензии Pro.

Если до 10 декабря решение принято не будет, то главным тренером на постоянной основе станет Бурлаченко. Клуб продолжает поиски кандидата на пост наставника команды, среди таковых есть Олег Василенко и Владислав Радимов. С экс-наставником «Ротора» руководство клуба уже общалось, Радимова лоббируют силы не из клуба. Окончательное решение по поводу назначения тренера команды останется за губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 17:05
Ну что ж посмотрим чем эта эпопея закончится
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