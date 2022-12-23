Юран: «Зачем напрашиваться в Европу? Мы – русский народ!»

Российский тренер Сергей Юран выразил мнение о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
Сегодня проходит исполком организации, на котором обсуждается этот вопрос.
Если нас не хотят видеть в Европе, то зачем нам туда напрашиваться? Мы – русский народ! Если есть вариант с Азией, то почему бы и нет? Для любого спортсмена внутренние соревнования — это прекрасно, но всё-таки хочется конкурировать с другими странами. Ждём какого-то решения. У руководителей РФС больше информации, наверное. Нужно понять, сколько лет нас не будут ждать в УЕФА, и, исходя из этого, принимать соответствующее решение. Пусть сами там варятся. Наши ребята должны играть и соревноваться.
Надо смело посылать Европу куда подальше и мы увидем как они ещё будут бегать за ними.
Они хотели напугать нас санкциями и что? Итог будет печален для евросоюза, он развалится в ближайшие годы.
Конечно зачем Германии дешёвый российский газ, им выгоднее покупать америкосовский в несколько раз дороже.
Экономика чистый экстремал.
Да и история доказывает, что раз в сто лет запад объединяется, что бы получить люлей от России!!!
Надо смело посылать Европу куда подальше и мы увидем как они ещё будут бегать за ними.
Они хотели напугать нас санкциями и что? Итог будет печален для евросоюза, он развалится в ближайшие годы.
Конечно зачем Германии дешёвый российский газ, им выгоднее покупать америкосовский в несколько раз дороже.
Экономика чистый экстремал.
Да и история доказывает, что раз в сто лет запад объединяется, что бы получить люлей от России!!!