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Юран: «Зачем напрашиваться в Европу? Мы – русский народ!»

сегодня, 13:57

Российский тренер Сергей Юран выразил мнение о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

Сегодня проходит исполком организации, на котором обсуждается этот вопрос.

Если нас не хотят видеть в Европе, то зачем нам туда напрашиваться? Мы – русский народ! Если есть вариант с Азией, то почему бы и нет? Для любого спортсмена внутренние соревнования — это прекрасно, но всё-таки хочется конкурировать с другими странами. Ждём какого-то решения. У руководителей РФС больше информации, наверное. Нужно понять, сколько лет нас не будут ждать в УЕФА, и, исходя из этого, принимать соответствующее решение. Пусть сами там варятся. Наши ребята должны играть и соревноваться.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
сегодня в 14:13
Организовать свою Арктическую конфедерацию и по ф и по хоккею. Пусть остальные страны нам завидуют...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:09
Ну да...ну да.... давайте напрашиваться в Азию.... в итоге ни там ни сям...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:08, ред.
Прежде чем как соглашаться или не соглашаться со словами Юрана, надо многим сесть и поучить историю.
Надо смело посылать Европу куда подальше и мы увидем как они ещё будут бегать за ними.
Они хотели напугать нас санкциями и что? Итог будет печален для евросоюза, он развалится в ближайшие годы.
Конечно зачем Германии дешёвый российский газ, им выгоднее покупать америкосовский в несколько раз дороже.
Экономика чистый экстремал.
Да и история доказывает, что раз в сто лет запад объединяется, что бы получить люлей от России!!!
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