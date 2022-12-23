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Червиченко: «В РФС сплошное бездействие. Сейчас начнут сказки рассказывать»

сегодня, 13:49

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не верит в переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Не верю, что Россия перейдёт в Азиатскую конфедерацию. Готов поспорить: поставить что-нибудь или с вами пари принять — что хотите. Думаю, есть потребность от общества и журналистов, которые всё время требуют от руководства РФС каких-то действий. Поскольку там сплошное бездействие, то людям что-то нужно: как кость кидать.

Сейчас они начнут сказки рассказывать, что будут обсуждать и думать. Можно весь год обсуждать, но если вы помните крымскую тему, то сколько её уже обсуждают? Семь лет тащат. Как дохлого по кладбищу таскают. Так проходит крымский вопрос о вступлении в наш общий российский чемпионат. Так и здесь: можно пару лет тоже рассказывать. В начале они будут на старте, потом где-то на середине, потом вот-вот почти у финиша. Пару лет можно на этом протянуть.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:15
Кто бы ,что не говорил , а переход в АФК - Это прежде всего политическое решение и приниматься оно будет на самом "верху". А РФС примет то решение которое ей будет рекомендовано и если потребуется будет откладывать принятие сколько нужно. При это на ТВ и в других СМИ будут вестись обсуждения, дебаты, споры и т п... Короче будет "сломано много копий", а решение будет принято исходя из политической целесообразности на данный момент.
Любoмир
Любoмир
сегодня в 14:00
Что то червь в последнее время много стал говорить.... не к добру
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yd6np2jyrsdw
сегодня в 13:53
Это знакомая картина не только в футболе, так и будет
Гость
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