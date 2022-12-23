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Широков: «Роналду в последний год сбавляет, надо потихоньку заканчивать»

сегодня, 11:30

Экс-полузащитник сборной России и «Зенита» Роман Широков высказался о соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду:

Месси или Марадона? Выбирать не надо, потому что каждый игрок своего поколения. Это же и Пеле касается.

Сейчас было противостояние в рамках этой эпохи – Месси или Роналду. Португалец играл за счет великолепной физики, которую поддерживал на протяжении 20 лет. Но как только скорость ушла, стало тяжело. А Месси умный игрок, делает все за счет техники.

Ответ же – Месси или Роналду – наверное, можно дать такой: Роналду – европейский король эпохи, Месси – мировой.

В последний год Криштиану сбавляет, надо потихоньку заканчивать. Но большому игроку трудно принять, что он уже не тот.

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Все комментарии
udw53kj95b8z
udw53kj95b8z
сегодня в 12:50
Может дома сидеть, ёпта!
Ларс
Ларс
сегодня в 12:22
Тут с Романом полностью согласен. Факт есть факт, Месси и без кубка мира был одним из величайших игроков, а уж с ним - тем более. И даже такую машину как Кр7 время не щадит - годы, всё же, берут своё. И назвал их Роман классно. Нам повезло, что застали эпоху противостояния этих двоих. Но не повезло с упадком качества журналистики за эти 20 лет.
bcv76us8htrm
bcv76us8htrm
сегодня в 11:38
У Роналду потихоньку не получится...
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