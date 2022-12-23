Широков: «Роналду в последний год сбавляет, надо потихоньку заканчивать»

Экс-полузащитник сборной России и «Зенита» Роман Широков высказался о соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду:
Месси или Марадона? Выбирать не надо, потому что каждый игрок своего поколения. Это же и Пеле касается.
Сейчас было противостояние в рамках этой эпохи – Месси или Роналду. Португалец играл за счет великолепной физики, которую поддерживал на протяжении 20 лет. Но как только скорость ушла, стало тяжело. А Месси умный игрок, делает все за счет техники.
Ответ же – Месси или Роналду – наверное, можно дать такой: Роналду – европейский король эпохи, Месси – мировой.
В последний год Криштиану сбавляет, надо потихоньку заканчивать. Но большому игроку трудно принять, что он уже не тот.